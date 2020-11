Guide de Noël 2020 : 10 smartphones à offrir à tous les prix

L’offre en matière de smartphone est assez gigantesque, avec des prix qui vont du simple au quadruple ! Cela s’explique par le fait que les effectifs des fabricants ont été renforcés ces dernières années par de nouveaux acteurs chinois, qui proposent des alternatives intéressantes aux constructeurs « traditionnels », tels Samsung ou Apple, en raison d’un excellent rapport équipement/prix.

Crédits : Matti Mattila / Alan Cleaver CC BY 2.0

Comme chaque année, les semaines qui précèdent Noël procurent de nombreuses opportunités de remplacer son vieux smartphone par un modèle récent, lancé depuis seulement quelques mois et qui permet de bénéficier des dernières avancées technologiques des constructeurs en matière d’affichage (écran fonctionnant à 90 ou 120 Hz), d’autonomie (recharge très rapide) ou encore de photographie (zoom optique, capteur grand angle pour les selfies, etc.).

Android, iOS : quels sont les 10 meilleurs smartphones à acheter en 2020 ?

Un constructeur pose toutefois problème. Il s’agit de Huawei, qui propose régulièrement d’excellents smartphones, notamment haut de gamme à l’image du Mate 40 Pro 5G, mais dont l’utilisation peut être rendue délicate en raison du blocus de Google, qui rend impossible l’installation de certaines applications (les Google Mobile Services), à moins de bien connaître Android et de mettre les mains dans le cambouis pour contourner ces limitations. Dès lors, il nous est difficile de recommander actuellement cette marque…

Quel smartphone offrir à Noël 2020 ?

8,5/10 realme 7 Pro 299€ > Boulanger

Annoncé à 329 €, le realme 7 Pro est souvent proposé à seulement 299 €. Et malgré ce petit prix, le smartphone se paye le luxe de proposer un écran OLED de 6,4 pouces et un adaptateur secteur qui permet de recharger sa batterie en un temps record : 40 minutes ! Si on ajoute à cela des haut-parleurs qui délivrent un son stéréo, une bonne autonomie et des capteurs photo efficaces de jour comme de nuit, on obtient un appareil des plus convaincants.

Dans sa version équipée de 8 Go de mémoire et de 128 Go d’espace de stockage (attention, celui-ci ne peut pas être étendu par l’ajout d’une carte mémoire microSD !), le OnePlus Nord a l’avantage – entre autres – d’être compatible 5G et de disposer d’un écran OLED pouvant fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 90 Hz, ce qui améliore la fluidité d’affichage des sites Web, des réseaux sociaux, etc.

8/10 Google Pixel 4a 5G 499€ > Fnac

Si vous n’êtes pas fan des très grands et lourds smartphones, équipés d’écran de 6,6 pouces et plus, le Pixel 4a 5G est un bon choix. Son écran OLED de 6,2 pouces procure des images parfaitement calibrées. D’autre part, son processeur s’avère polyvalent (il permet de jouer dans de bonnes conditions) et ses deux capteurs photo de 12,2 mégapixels (capteur principal) et 16 mégapixels (grand angle) sont efficaces, de jour comme de nuit.

Le principal atout du Motorola Edge réside dans son grand écran (6,7 pouces), incurvé sur les côtés. Ce dernier allie une excellente qualité d’affichage, grâce à la technologie OLED, et une grande fluidité, puisqu’il peut fonctionner en 90 Hz. Le smartphone intègre également un processeur Snapdragon 765G performant, quatre capteurs photo dont un doté d’un zoom optique 2x, des haut-parleurs stéréo, une prise casque et un lecteur de cartes mémoire microSD.

8/10 Xiaomi Mi 10T Pro 599€ > Darty

Si le Xiaomi Mi 10T Pro n’exploite pas un écran OLED, sa dalle LCD est capable de fonctionner avec une incroyable fréquence de rafraichissement de 144 Hz, pour un confort visuel optimal ! Il a également l’avantage d’intégrer un processeur très performant, le Snapdragon 865 de Qualcomm, qui permet de jouer dans d’excellentes conditions. De plus, la batterie de 5000 mAh permet au smartphone de fonctionner jusqu’à deux jours. Enfin, l’appareil embarque un capteur photo de 108 mégapixels qui s’avère efficace.

8/10 Samsung Galaxy S20 FE 5G 759€ > Fnac

Avec son écran légèrement plus petit que celui du Galaxy S20+ et son prix plus abordable, le Galaxy S20 FE 5G offre un bon rapport performances/prix. D’autant plus que son processeur Qualcomm Snapdragon 865 délivre d’excellentes performances en toutes occasions. Bon point, l’affichage fonctionne en 60 Hz ou en 120 Hz ! Et l’appareil ne craint ni l’eau ni la poussière, puisqu’il certifié IP68.

Asus Zenfone 7 Pro 699€ > Boulanger

Outre le processeur Qualcomm le plus rapide du moment (Snapdragon 865+) et un écran OLED fonctionnant à 90 Hz, le Zenfone 7 Pro est équipé d’un module photo comprenant trois capteurs, qui peut pivoter sur 360 degrés afin d’offrir les mêmes possibilités (capteur principal de 64 mégapixels, grand angle et zoom optique 3x) aussi bien pour les selfies que pour les clichés « classiques ». Le smartphone intègre aussi un bouton de démarrage intégrant un lecteur d’empreintes digitales et qui peut être utilisé pour accéder rapidement à certaines fonctions ou applications.

8,5/10 Sony Xperia 5 II 899€ > Darty

Outre son format compact, le Sony Xperia 5 II séduit, grâce en particulier à un écran OLED 120 Hz au format 21:9. D’autre part, le smartphone est étanche (IP68) et son processeur Snapdragon 865 assure d’excellentes performances. Sans oublier de grandes aptitudes en matière de photographie : trois capteurs dont un doté d’un zoom optique 3x, mode rafale (20 images par seconde), vidéo 4K en 120 images par seconde. Le constructeur propose même deux applications spécifiques pour les utilisateurs chevronnés, qui désirent plus de réglages pour les photos ou leurs vidéos…

9/10 Apple iPhone 12 909€ > Fnac

Le dernier smartphone Apple plaira aux amateurs d’appareils compacts. Avec son écran OLED de 6,1 pouces et son poids de seulement 164 grammes, il offre une excellent prise en main. L’iPhone 12 est étanche, compatible 5G, et son processeur A14 Bionic permet aux applications les plus exigeantes, comme les jeux, de réagir au quart de tour. D’autre part, ses deux capteurs photo de 12 mégapixels (26 et 13 mm de focale) produisent des clichés précis et aux couleurs naturelles, même de nuit lorsque la luminosité ambiante est très faible.

8/10 Oppo Find X2 Pro 949€ > Darty

Le Find X2 Pro de Oppo est l’archétype du smartphone haut de gamme de cette année 2020. Etanche (il est certifié IP68) et performant (processeur Snapdragon 865), il embarque un grand écran (6,7 pouces) qui affiche des images très précises (définition de 3168 x 1440 pixels) et très fluides (120 Hz). Sa batterie se recharge entièrement en moins de 40 minutes, grâce à un adaptateur secteur de 65 watts. Et son capteur photo principal de 48 mégapixels est complété par un grand angle (lui aussi de 48 mégapixels) et par un téléobjectif (zoom optique 5x !) de 13 mégapixels.