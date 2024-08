Call of Duty Black Ops 6 : la campagne se dévoile dans un long trailer excitant

© Activision

L’Opening Night Live de la Gamescom fait partie des plus grands événements dédié au jeu vidéo de l’année avec le Summer Game Fest, le Tokyo Game Show et les Game Awards. Il était donc assez évident que Call of Duty Black Ops 6 y ferait une apparition, à seulement quelques semaines de sa sortie.

Surtout après les récents leaks autour du multijoueur et la fuite de la campagne solo de Call of Duty : Black Ops 6. La bande-annonce diffusée par Activision durant la Gamescom dévoile justement quelques minutes d’une mission de l’histoire principale.

Une mission de la campagne de Call of Duty Black Ops 6 dévoilée dans un trailer

La campagne de Call of Duty : Black Ops 6 sera-t-elle meilleure et surtout plus longue que celle de Modern Warfare 3 ? Difficile d’en juger sur une fuite ou une simple bande-annonce. Toutefois, les quelques minutes de la mission « Cible prioritaire » partagée par Bethesda lors de l’Opening Night Live de la Gamescom permettent de se faire un premier avis.

Votre objectif sera d’exfiltrer l’agent Russell Adler d’un site noir de la CIA dissimulé sous le Capitole, à Washington D.C. Pour cela, il faut d’abord trouver le sénateur McKenna et obtenir ses détails rétiniens afin d’accéder à la prison, tout cela non loin d’un Bill Clinton modélisé en 3D pour l’occasion.

Le site officiel de Call of Duty révèle qu’il existe « trois façons de vous rapprocher suffisamment du sénateur pour obtenir un scan rétinien ». Une fois dans le site noir, à vous de voir si vous souhaitez faire parler la poudre ou vous faufiler discrètement.

On sent qu’Activision tient à valoriser les différents moyens d’aborder les missions de la campagne de Call of Duty : Black Ops 6 conçu par Raven Software et Treyarch. Il ne faut certainement pas s’attendre à disposer de la même liberté que dans un Hitman, mais venir casser la linéarité de la sorte devrait faire son effet auprès des joueurs.

Rappelons que le 28 août, l’événement Call of Duty : Next vous permettra d’en apprendre plus sur le gameplay, les cartes et les modes du jeu, notamment sur le Zombies et Warzone.