Canal+ : une option habituellement payante devient gratuite jusqu’en juillet

À l’approche de l’été et dans l’esprit de la fête des pères, Canal+ a décidé de chouchouter ses abonnés avec un geste inattendu. Pour celles et ceux qui partagent leurs comptes en famille mais se retrouvent souvent à court de flux disponibles, une surprise bienvenue vient d’être annoncée.

© CANAL+, Envato

Canal+ offre deux flux supplémentaires à tous ses abonnés pendant un mois

Depuis le 2 juin et jusqu’au 1er juillet, la plateforme propose sans frais supplémentaires deux flux de visionnage additionnels via son service MyCanal. Cette option, généralement facturée 10 euros par mois, est ici entièrement offerte pendant un mois à l’ensemble des abonnés. Et bonne nouvelle : aucune action n’est requise pour en profiter. L’activation se fait automatiquement, sans besoin de cocher la moindre case ni de prouver quoi que ce soit, même pas d’être parent, malgré le clin d’œil évident à la fête des pères.

Attention toutefois, cette générosité a ses limites. Les flux offerts sont exclusivement valables sur l’application MyCanal. Les services partenaires comme Netflix et Paramount+ ne sont pas concernés. De plus, le visionnage doit rester dans un cadre privé et familial, conformément aux règles de partage de compte de la plateforme.

Canal+ l’assure : aucun prélèvement après la période gratuite

Ce type d’initiative pourrait inquiéter certains utilisateurs habitués aux offres promotionnelles à reconduction tacite. Mais cette fois, Canal+ joue la carte de la transparence. À l’issue de cette période gratuite, l’option ne sera pas automatiquement reconduite ni facturée. Le nombre de flux simultanés reviendra simplement à la configuration initiale de l’abonnement, sans mauvaise surprise sur la facture du mois suivant.

Si cette opération est temporaire, elle n’est probablement pas dénuée d’arrière-pensées commerciales. En permettant aux abonnés de tester pendant quelques semaines le confort de plusieurs écrans disponibles en même temps, Canal+ espère sans doute susciter l’envie de conserver cette flexibilité à l’avenir. Pour 10 euros par mois, certains utilisateurs pourraient effectivement se laisser tenter après y avoir goûté.

Reste que, pour beaucoup, cette initiative arrive à point nommé. Pendant les vacances d’été, les membres d’un même foyer utilisent souvent plusieurs écrans à la fois, chacun pour son propre programme. Cette offre permet donc d’éviter les conflits de télécommande et les choix de visionnage frustrés. Et cela, sans devoir modifier son abonnement ni dépenser un centime de plus.

Source : Journal Du Geek