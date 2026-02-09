Discord va bientôt imposer un selfie vidéo ou une carte d’identité pour accéder à certains serveurs

Discord durcit son contrôle. Dans quelques semaines, il faudra prouver votre majorité pour accéder à certains serveurs réservés aux adultes. Voici comment se fera la vérification de l’âge.

De nombreux mineurs sont exposés à des contenus inappropriés et violents sur la toile. Pour y remédier, les grandes plateformes s’efforcent de renforcer leurs procédures de vérification. Discord vient notamment d’annoncer le déploiement de nouvelles fonctionnalités de sécurité. A partir de mars, tous les utilisations (nouveaux et anciens) bénéficieront par défaut d’une expérience adaptée aux adolescents. Certains serveurs seront ainsi restreints : il faudra faire vérifier son âge pour y accéder.

La vérification de l’âge arrive sur Discord, certains serveurs vont devenir inaccessibles aux mineurs

Après une expérimentation menée en Australie et au Royaume-Uni, cette nouvelle procédure sera imposée dans le monde entier le mois prochain. “Le déploiement mondial des paramètres par défaut pour les adolescents s’appuie sur l’architecture de sécurité existante de Discord, offrant aux jeunes une protection renforcée tout en laissant une certaine flexibilité aux adultes vérifiés”, explique Savannah Badalich qui pilote les politiques de protection des mineurs chez Discord.

Seuls les utilisateurs confirmés comme adultes pourront déflouter les contenus sensibles ou mettre fin à ce filtrage. Les salons, serveurs et commandes d’applications ayant une restriction d’âge seront accessibles uniquement aux utilisateurs dont la majorité a été authentifiée. Sur les comptes non-vérifiés, les messages directs envoyés par des personnes inconnues seront acheminés vers une boîte de réception séparée. Qui plus est, seuls les adultes confirmés pourront prendre la parole sur scène dans les salons.

Dans un premier temps, il y aura deux manières de faire vérifier son âge :

Via un selfie vidéo : l’IA sera capable de vérifier l’âge de l’utilisateur grâce à une estimation faciale.

Via une pièce d’identité : si l’analyse du selfie vidéo est incorrecte, l’usager pourra la contester en fournissant une pièce d’identité vérifiée par un tiers de confiance.

En octobre, le prestataire 5CA avait subi une fuite des données exposant les données de vérification de l’âge des utilisateurs de Discord, y compris les pièces d’identité. La plateforme assure avoir cessé toute procédure de ce type avec ce service tiers, utilisant désormais un autre prestataire. Et de promettre que les images des pièces d’identité transmises seront “rapidement supprimées, généralement immédiatement après la confirmation de l’âge”.

“Nous n’effectuons ni scan biométrique ni reconnaissance faciale. Nous procédons à une estimation faciale. L’identifiant est immédiatement supprimé. Nous ne conservons aucune information telle que votre nom, votre ville de résidence, ou si vous avez utilisé un acte de naissance ou tout autre document de ce type”, indique Badalich à The Verge.

À l’instar de la procédure pour accéder au mode adulte de ChatGPT, Discord prévoit également de déployer un modèle d’estimation de l’âge. Celui-ci analysera plusieurs métadonnées, comme le type de jeux auxquels l’utilisateur joue, son activité sur Discord, ses horaires et le temps passé sur la plateforme. Si l’analyse conclut avec une quasi-certitude que l’utilisateur est majeur, ce dernier n’aura pas à se plier aux autres procédures de vérification.