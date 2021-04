Casio : sa première smartwatch G-Shock sous Wear OS est très résistante et très chère

Casio affirme que la GSW-H1000 est une montre axée sur la forme physique et conçue pour tout, du surf au snowboard.

Casio G-Shock sous Wear OS – Crédit : Casio

La montre est équipée d’un écran double couche de 1,2 pouce d’une définition de 360 x 360 pixels. L’écran combine un écran LCD monochrome toujours actif qui affiche l’heure en permanence, avec un panneau LCD couleur qui peut afficher des notifications, des cartes, des données de capteurs et d’autres informations.

Elle a surtout la particularité d’être la première montre G-Shock avec Wear OS et d’être équipée de tous les derniers capteurs pour suivre une grande variété d’exercices et de sports extrêmes. L’année dernière, le fabricant avait sorti sa G-Shock GBD-H1000, une montre avec GPS et capteur cardiaque intégrés, mais sans Wear OS.

Casio GSW-H1000 : une montre extrême

La GSW-H1000, qui fait partie de la gamme de montres robustes G-Squad, dispose d’un capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque, ainsi que d’un accéléromètre, d’un gyromètre, d’un GPS et d’un capteur pour mesurer l’altitude et la pression atmosphérique.

Côté logiciel, l’appli de Casio embarquée prend en charge 24 options d’entraînement en intérieur et 15 activités, dont la course à pied, le vélo de route et la natation, ainsi que d’autres sports extrêmes comme le surf et le snowboard. Comme la montre est compatible avec Google Assistant, vous pourrez aussi compter sur d’autres fonctionnalités comme recevoir les notifications du smartphone, l’accès à Google Assistant et plusieurs applications.

Casio n’a pas indiqué d’estimation de l’autonomie de la batterie ni du processeur embarqué. Cependant, la fiche technique se vante d’une autonomie de « plus d’un mois » en cas de besoin.

Côté disponibilité, on ne sait pas encore si celle-ci sera vendue en France, mais elle le sera chez nos voisins allemands. Elle est référencée à 699 euros sur le site officiel de la marque, soit bien au-dessus des tarifs de ses concurrents. Si vous ne savez toujours pas quelle montre acheter pour le sport, vous pouvez vous diriger vers notre comparatif des meilleures montres GPS pour le sport en 2021.

Source : android central