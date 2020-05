CD Projekt Red : The Witcher 4 avec Ciri en personnage principal ?

Dans le prochain opus de The Witcher, Geralt de Riv ne tiendra pas le rôle principal. CD Projekt Red pourrait le remplacer par une sorceleuse, Ciri. C’est en tout cas ce que souhaite l’un des scénaristes de la franchise qui regrette qu’on ne lui ait pas accordé suffisamment d’importance dans le troisième volet.

Ciri dans The Witcher 3 – Crédit : CD Projekt Red

Avec seulement deux licences à son catalogue, CD Projekt Red connaît un succès retentissant qui le met désormais au même niveau qu’Ubisoft en termes de valorisation. Le studio polonais se concentre actuellement sur son prochain AAA qui s’annonce déjà comme l’un des meilleurs titres de 2020. Malgré la crise sanitaire, Cyberpunk 2077 sera bien au rendez-vous le 17 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Suivra ensuite une avalanche de DLC gratuits et payants, ainsi qu’un portage de Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X après leur sortie en fin d’année.

Le studio n’oublie pas pour autant la licence qui a fait son succès. Un nouvel opus de The Witcher est déjà prévu après Cyberpunk 2077. On ne sait encore pratiquement rien du titre, mais Jakub Szamalek, l’un des scénaristes de la licence, nous donne une piste sur le ou plutôt la remplaçante du sorceleur.

Le personnage principal du prochain The Witcher pourrait être une sorceleuse

Alors que les fans s’attendaient à une suite de The Witcher : Wild Hunt, Adam Kiciński, PDG de CD Projekt Red, annonce un titre qui se déroulera dans l’univers de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski, mais probablement pas avec Geralt de Riv comme personnage principal. À l’occasion d’un interview donné à VG47, Jakub Szamalek regrette que Ciri n’ait pas occupé une place plus importante dans le troisième volet, et laisse même entendre qu’elle pourrait être l’héroïne d’un nouvel opus.

Je regrette que nous n’ayons pas pu explorer un peu plus le passé de Ciri. C’est un personnage si riche et si complexe […] Elle n’a pas eu autant de temps d’écran que nous, les scénaristes, l’aurions souhaité. Mais bon, c’est peut-être quelque chose sur lequel nous reviendrons à l’avenir. Jakub Szamalek

Bien qu’il ne s’agisse que de l’opinion personnelle d’un des scénaristes, Ciri apparaît effectivement comme le personnage idéal pour succéder à Geralt de Riv. Et si ce n’est pas le cas dans le prochain volet, la sorceleuse aura probablement un titre qui lui sera dédié. La saga est loin d’être terminée. La série Netflix va se poursuivre dans une seconde saison diffusée l’année prochaine, et l’œuvre d’Andrzej Sapkowski doit également se décliner sous forme de film d’animation également sur Netflix.

