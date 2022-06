Ce forfait pas cher 80 Go sur le réseau Orange coûte moins de 10€/mois

Votre forfait ne vous convient plus et vous souhaitez passer à une offre plus intéressante en matière de rapport qualité-prix ? Foncez sur ce forfait signé Lebara assorti de 80 Go de data pour la modique somme de 9,99 euros par mois.

Crédit : Lebara Mobile

Parmi les forfaits les moins coûteux en ce mois de juin 2022, zoom ce lundi sur cette offre de Lebara Mobile. Celle-ci conviendra aux bourses serrées qui ne souhaitent pas trop se ruiner chaque mois tout en profitant d’une enveloppe data conséquente. Moyennant 9€99/mois, ce forfait vous donnera accès à 80 Go de données mobiles, le tout en 4G+ sur le réseau Orange. Assez pour arpenter la Toile et vos applications fétiches avec une vitesse appréciable sans craindre de dévorer toute votre enveloppe (ce qui est d’autant plus vrai si vous êtes souvent connecté en WiFi).

D’ailleurs, vous ne risquez pas de faire du hors-forfait avec ce forfait prépayé. En cas de besoin, vous pouvez néanmoins recharger avec du crédit à l’unité ou avec renouvellement automatique, précise l’opérateur. Parmi les autre services inclus, vous pouvez également passer des appels et envoyer des SMS en France de manière illimitée.

Lebara Mobile : un forfait 80 Go sans engagement à moindre coût

Ce forfait est sans engagement si bien que pouvez le stopper à tout moment sans frais supplémentaire. Son prix est garanti à vie. Autrement dit, vous n’aurez pas la mauvaise surprise de constater une augmentation, laquelle survient souvent lors de la seconde année de souscription chez la concurrence. Autre aspect intéressant, vous n’avez pas besoin de signer un contrat ou de renseigner votre RIB si vous souhaitez souscrire. Il est possible de payer par carte bancaire de crédit, via Paypal et même avec une carte bancaire prépayée.

Enfin, la carte SIM et sa livraison sont offertes avec en bonus 2 Go de data supplémentaires le premier mois. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas : cette offre est garantie encore pendant sept jours à l’heure où nous écrivons ces lignes.

