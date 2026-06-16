Ce mail vous offre une aide au carburant ? Gare à l’arnaque !

Une campagne de phishing promet actuellement une fausse aide au carburant de 108,72 euros aux Français. Les pirates ont mis en ligne un site imitant à s’y méprendre le portail info.gouv.fr pour tromper les internautes et dérober leurs données personnelles.

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Le gouvernement a mis en place plusieurs aides pour aider les particuliers et les professionnels confrontés à la hausse des prix du carburant. De quoi donner des idées aux cybercriminels. La plateforme Signal-Arnaques a reçu plusieurs signalements d’une campagne massive de phishing qui exploite ce dispositif pour dérober les données personnelles des Français.

Des internautes ont reçu un courriel frauduleux (objet : AIDE CARBURANT) annonçant qu’ils peuvent bénéficier d’une aide de 108,72 euros. Pour les pousser à agir rapidement, les escrocs expliquent qu’il leur reste seulement cinq jours pour finaliser leur demande sous peine de voir leur dossier suspendu. Si vous cliquez sur le lien, vous serez redirigé vers une interface qui reproduit fidèlement le site officiel info.gouv.fr. Un clone qui risque d’en tromper plus d’un.

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Arnaque à l’aide au carburant : attention à ces emails frauduleux !

Il vous sera alors demandé de renseigner vos informations personnelles (nom, prénom, téléphone, email, adresse et date de naissance). Autant de données exploitables qui pourront ensuite être revendues sur des forums cybercriminels. De telles informations permettront à des malfrats de réaliser des usurpations d’identité, de renforcer la crédibilité d’autres campagnes de phishing ou encore de faciliter l’ouverture de comptes frauduleux.

Les pirates tentent également d’aspirer les informations de carte bancaire des victimes. “J’ai reçu un mail aujourd’hui de France carburant disant que mon dossier était accepté et que j’avais droit a 108 euros. Il fallait que je rentre mes coordonnées de carte bancaire donc je n’ai pas poursuivi. J’ai failli me faire avoir”, témoigne un internaute.

Capture d’écran du formulaire frauduleux des aides carburant

Plusieurs indices permettent heureusement de déceler l’escroquerie. Premièrement, une administration ne demandera jamais la transmission de données personnelles par courriel. Dans cette campagne malveillante, l’expéditeur utilise l’adresse noreply@healthedsolutions.com. Or les adresses de l’administration française se terminent généralement par des domaines institutionnels (tels que .gouv.fr).

Le message inclut en outre un lien qui vous enverra sur le faux site la-nouvelle-info-france.com, alors que la demande d’aide carburant doit s’effectuer sur la plateforme impots.gouv.fr. Notez enfin que la véritable indemnité carburant s’élève à 100 euros et non pas à 108,72 euros.