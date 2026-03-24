Ce qui agace tout le monde sur Google Maps et Waze arrive dans Plans dès cet été : les pubs

Selon Bloomberg, Apple s’apprête à introduire des annonces sponsorisées dans son application de cartographie Plans. Les premiers placements pourraient apparaître dès l’été 2026.

C’est l’un des derniers bastions encore vierges de publicité chez Apple, et il est sur le point de tomber. D’après les informations du journaliste Mark Gurman pour Bloomberg, publiées le 23 mars 2026, Apple prépare l’intégration d’un système publicitaire dans Plans. Une annonce officielle pourrait intervenir avant la fin du mois de mars.

Le mécanisme envisagé repose sur un modèle d’enchères par mots-clés, très proche de ce que propose déjà Google Maps, ou Waze. Concrètement, les enseignes et les marques pourront enchérir sur des termes de recherche précis. Un restaurant, par exemple, pourra se positionner sur le mot « sushi ». L’annonceur qui remporte l’enchère verra son établissement remonter en tête des résultats, au-dessus des suggestions organiques. Les publicités sont prévues sur iPhone, iPad, Mac et sur la version web de Plans.

Pourquoi Apple pousse ses revenus publicitaires maintenant

La division Services d’Apple a dépassé les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel en 2025 et représente désormais plus d’un quart des ventes totales du groupe. Son unité publicitaire, rebaptisée « Apple Ads » en avril 2025 après avoir longtemps porté le nom « Search Ads », devrait générer environ 8,5 milliards de dollars cette année selon les estimations d’eMarketer.

Cette accélération n’est pas fortuite : Apple subit une pression réglementaire croissante sur le modèle économique de l’App Store, et l’accord de recherche par défaut conclu avec Google, qui rapporte plusieurs milliards par an, est fragilisé par la montée des outils de recherche alimentés par l’IA. Diversifier les sources de revenus publicitaires devient une nécessité arithmétique.

Un exemple de publicités dans Waze © DR

Ce que ça change pour les propriétaires d’iPhone

Pour les possesseurs d’iPhone habitués à une expérience dépouillée dans Plans, le changement risque de piquer : voir des résultats sponsorisés s’intercaler dans une recherche locale, c’est accepter que l’écran serve aussi de vitrine commerciale. Apple assure toutefois que le ciblage restera contextuel, fondé sur la requête en cours, sans exploitation de profil utilisateur détaillé, conformément à sa politique habituelle en matière de vie privée.

Le déploiement est attendu dès cet été. Apple n’a pas souhaité commenter ces informations.

Source : Bloomberg