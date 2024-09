iOS 18 : la grosse mise à jour de l’iPhone arrive, voici quand et sur quels modèles

© Tom’s Guide

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a dévoilé sa nouvelle série de smartphones haut de gamme composée des iPhone 16 et 16 Plus mais aussi des iPhone 16 Pro et Pro Max. Comme à l’accoutumée, le constructeur en a profité pour donner le coup d’envoi de la nouvelle version majeure de son système d’exploitation.

La version stable d’iOS 18 sera lancée dans le grand bain lundi 16 septembre. Il est d’ailleurs possible que certains utilisateurs puissent la télécharger dès dimanche soir. Quant aux bêta-testeurs, ils pourront choisir d’opter pour la version stable et publique en passant par les Réglages, rubrique Mise à jour logicielle.

iOS 18 : quels sont les modèles d’iPhone compatibles ?

Seuls certains modèles d’iPhone seront éligibles à la mise à jour majeure du système d’exploitation. Les voici :

iPhone 16, Plus, Pro et Pro Max

iPhone 15, Plus, Pro et Pro Max

iPhone 14, Plus, Pro et Pro Max

iPhone 13, mini, Pro et Pro Max

iPhone 12, mini, Pro et Pro Max

iPhone 11, Pro et Pro Max

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e et 3e génération)

iOS 18 : quelles nouveautés ?

Siri plus intelligent, outils génératifs (images, textes, emojis), gomme magique… Cette nouvelle version permettra d’accueillir les fonctionnalités d’Apple Intelligence qui seront intégrées progressivement à partir d’iOS 18.1 le mois prochain. Seuls les iPhone 15 Pro et les iPhone 16 auront les reins assez solides pour le nouveau système d’IA.

Pour rappel, les utilisateurs européens (et donc français) en seront privés en raison de blocages réglementaires au niveau de l’UE. Si la situation se débloque, Apple Intelligence pourrait être déployé chez nous dans le courant de l’année 2025.

En dehors d’Apple Intelligence, iOS 18 permettra aux utilisateurs de personnaliser davantage l’écran d’accueil de leur smartphone. Une grosse refonte de l’application Photos est en outre au programme ; les clichés seront désormais organisés par collection (personnes, voyages, animaux, etc) et un carrousel mettra en exergue certains clichés. Les applications Notes, Mail et Téléphone seront également remaniées. Pour en savoir plus, consultez notre dossier dédié à iOS 18.