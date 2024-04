Ce site de streaming illégal est plus populaire que Disney+, son audience est énorme

© Envato

Aux États-Unis, le site de streaming illégal FMovies est devant Disney+ en termes d’audience

40% du trafic de FMovies provient des États-Unis

Les ayants droit demandent à ce que les sites comme FMovies soient bloqués par les FAI

Le piratage ne cesse de progresser et malgré des mesures radicales, comme une forte amende pour ceux qui téléchargent des fichiers illégaux en Italie, la tendance se poursuit. À tel point que même des plateformes légales sont dépassées en termes d’audience mensuelle. Comme l’explique Torrent Freak, le site pirate FMovies engendre plus de trafic que Disney+, notamment.

Le trafic de FMovies écrase celui de Disney+

Autant dire que la situation est ironique lorsque l’on sait que FMovies propose illégalement l’accès aux films et autres séries Disney+. Charle Rivkin, président de la Motion Pictures Association, s’est même exprimé à ce propos lors du CinemaCon : “L’un des plus gros sites de streaming illégal dans le monde, FMovies, a plus de 160 millions de visites mensuelles et comme d’autres pays ont mis en place une loi de blocage, un tiers de son trafic provient toujours des États-Unis”. À travers cette prise de parole, l’homme souligne l’absurdité qu’une plateforme qui ne respecte pas les droits d’auteur arrive à se hisser au-dessus d’un service légal dont il pille le contenu.

Rien qu’en mars dernier, FMovies affichait 190 millions de visiteurs dont 40% viennent des États-Unis tout en s’emparant de la 9ème place du top 10 des sites de streaming et de VOD les plus visités dans le pays de l’Oncle Sam. Il se place même juste avant Crunchyroll, plateforme dédiée aux animes détenue par Sony.

FMovies est très bien placé dans les moteurs de recherche

Les ayants droit demandent donc à ce que les États-Unis se mettent à bloquer les sites illégaux via les FAI, comme c’est notamment le cas en France. Il faut dire qu’il suffit de chercher “FMovies” sur un moteur de recherche pour que la plateforme arrive en première place. Dès lors, il est possible de regarder de nombreux films et séries protégés sans débourser le moindre centime. Ce qui pose évidemment problème, surtout lorsque des outils comme Google ou Bing permettent d’y accéder en quelques clics.

