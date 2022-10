Ce smartphone se recharge entièrement en à peine 9 minutes

Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme de smartphones de milieu de gamme. On y retrouve notamment le Redmi Note 12 Discovery Edition qui a la particularité d’être compatible avec la technologie HyperCharge 210 W.

Le Redmi Note 12 Discovery Edition © Xiaomi

En début de mois, Xiaomi a lancé ses deux nouveaux flagships haut de gamme, les Xiaomi 12T et 12T Pro. Le constructeur vante à présent les nouvelles itérations de sa gamme Redmi qui seront seulement disponibles en Chine dans un premier temps. Outre le Redmi Note 12 Pro et le 12 Pro+, c’est le Redmi 12 Discovery Edition qui a attiré notre attention en raison de sa charge… ultra rapide.

Et pour cause, celui-ci bénéficie de la technologie de recharge rapide HyperCharge 210 W présentée l’année dernière par Xiaomi. Trois puces de charge rapide de 100 W s’occuper d’alimenter complètement la batterie de 4300 mAh en seulement 9 minutes. À titre de comparaison, l’HyperCharge 120 W de XIaomi et le SuperVOOC 150 W d’Oppo ont besoin de 15 minutes pour recharger entièrement une batterie de 4500 mAh.

Redmi Note 12 Discovery Edition : une charge rapide de haut vol

Réaliser le 0 à 100 % en aussi peu de temps est une sacrée performance ! Il faudra toutefois vérifier si cette recharge rapide impressionnante réussit à tenir le coup sur le long terme. Parviendra-t-elle à offrir ces performances constamment ? Concernant les autres spécifications, le Redmi Note 12 Discovery Edition abrite un processeur Dimensity 1080 signé MediaTek, assisté par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À lire > Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en octobre 2022 (Android, iOS)

En outre, il embarque un écran OLED de 6,67 pouces (2 400 x 1 080 pixels) offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Au niveau du module photo, ce nouveau smartphone est doté d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP, d’un capteur macro de 2 MP et d’un capteur selfie de 16 mégapixels.

Notez qu’il possède quasiment les mêmes caractéristiques que son frère, le Redmi Note 12 Pro+. Celui-ci a toutefois une puissance de recharge rapide moindre (120 W) mais une batterie plus conséquente (5 000 mAh). Les trois smartphones devraient être commercialisés dans nos contrées début 2023.