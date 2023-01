CES 2023 : Dell annonce 6 PC portables gamer Alienware, dont le m18 au format 18 pouces

A l’instar d’autres constructeurs, Dell profite du CES de Las Vegas pour annoncer ses nouvelles configurations gaming. Ainsi, ce sont pas moins de six PC portables qui sont dévoilés :

l’Alienware m16

l’Alienware m18

l’Alienware x16

l’Alienware x14 R2

le Dell G15

le Dell G16

Outre l’intégration des derniers composants en date, les ordinateurs portables Alienware de 2023 ont plusieurs points communs :

Un écran 16:10 compatible Dolby Vision.

Une Webcam Full HD.

La nouvelle application Alienware Command Center 6.0 qui permet de gérer chaque machine dans les moindres détails.

Un dispositif de refroidissement toujours plus efficace.

Alienware m16 et m18, pour les meilleures performances

Pour des performances sans concession, les Alienware m16 et m18 qui vont bientôt débarquer sur le site de Dell, remplaceront avantageusement les m15 et m17 commercialisés en 2022, grâce à des plus grands écrans. Ils embarqueront les processeurs Intel de 13eme génération, comme le Core i9-13980HX, les dernières puces AMD Ryzen / Radeon ainsi que les processeurs graphique Nvidia RTX 4050 à RTX 4090.

Dell Alienware m18 – Crédit : Dell

Comme son nom l’indique, l’Alienware m18 exploite un écran de 18 pouces, qui offre donc le meilleur confort d’affichage possible. La configuration devrait être disponible en version QHD (2560 x 1600 pixels), avec une fréquence de 165 Hz, ou en Full HD et 480 Hz. Ces écrans sont compatibles G-sync et FreeSync.

L’Alienware m18 pourra embarquer de deux à quatre SSD (!) ainsi qu’un clavier à touches mécaniques Cherry MX, doté d’un pavé numérique et d’un dispositif de rétro éclairage RGB (touche par touche).

L’Alienware m16, quant à lui, reprendra la plupart de ces caractéristiques techniques à son compte, mais avec un écran QHD 165 ou 240 Hz, ou Full HD 480 Hz.

Alienware x14 R2 et x16, les PC gamer fins et légers

Le nouvel Alienware x14, estampillé R2, ne pèse que 2,1 kg, avec son écran de 14 pouces. Ce dernier est désormais en mesure d’afficher des images en QHD, avec une fréquence de 165 Hz. De plus, il est compatible avec technologies Nvidia G-Sync et Advanced Optimus.

Ses composants un peu moins extrêmes que ceux des m16 et m18 :

Processeur Intel Core i5-13420H ou Core i7-13620H.

Puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050, RTX 4050 ou RTX 4060.

l’Alienware x14 R2 disposera d’une batterie de 80 Wh et sera accompagné d’un adaptateur secteur USB C de 130 W.

Dell Alienware x16 – Crédit : Dell

Le nouvel Alienware x16 est un PC portable encore plus premium. Par exemple, il est équipé d’un étonnant pavé tactile RGB, qui vient compléter les effets lumineux procurés à l’arrière du PC portable, par un liseré agrémenté de 100 micro LED. Son écran de 16 pouces supporte une définition QHD en 165 ou 240 Hz, ou Full HD en 480 Hz.

Et ses composants sont plus véloces que ceux du x14 R2 : jusqu’à l’Intel Core i9-13900Hz et la Nvidia GeForce RTX 4090. La configuration pourra accueillir deux SSD configurés en Raid 0. Pour un son de qualité, six haut-parleurs compléteront le tout. L’Alienware x16 pèse 2,7 kg, avec une batterie de 90 Wh.

Entrée de gamme : Dell G15 et G16

Moins exubérant que les configurations Alienware, le Dell G15 exploite un écran Full HD de 15,6 pouces, au format 16:9 et supportant une fréquence de rafraichissement de 120 ou 165 Hz. Son clavier offre un rétro éclairage RGB sur 4 zones.

Il sera lui aussi doté des derniers composants Intel et Nvidia, mais aussi d’une batterie de 56 ou 86 Wh. Pour le reste, le Dell G15 pèse 2,65 kg et intègre une Webcam 720p.

Enfin, le Dell G16 voit quant à lui son écran passer à la définition QHD, en 165 ou 240 Hz.