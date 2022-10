Cette fonction d’agent secret protégera votre iPhone du piratage

Votre iPhone n’est pas imperméable aux cybermenaces. Apple propose ainsi un mode spécial qui offrira une protection accrue à votre smartphone à la pomme. On vous explique comment l’activer.

Comment activer le mode Lockdown © Apple

On pense souvent à tort que seuls les utilisateurs Android sont ciblés par les pirates en raison de l’écosystème ouvert de l’OS. Or les détenteurs d’iPhone doivent aussi rester sur leurs gardes. Dernièrement, plusieurs applications disponibles sur l’App Store cherchaient à dérober les mots de passe Facebook de leurs cibles.

Bien conscient que ses smartphones ne sont pas à l’abri des attaques, Apple a intégré un mode spécial intitulé Lockdown (Verrouillé). Sa mission ? Contrer « les cyberattaques extrêmement rares et hautement sophistiquées » qui visent des professions sensibles à l’instar des journalistes, des politiciens, des grands patrons ou encore des lanceurs d’alerte.

Le Mode Verrouillage rend votre iPhone quasiment inviolable

Cela ne signifie pas pour autant que le Mode Verrouillage soit inutile pour le commun des mortels. Les malwares et autres attaques insidieuses touchent tous les utilisateurs. Vous recevez des invitations suspectes par des mails, messages ou appels ? Vous utilisez un WiFi public sans VPN ? Vous surfez sur des sites truffés de publicités invasives ? Autant de raisons qui peuvent vous pousser à activer le mode Verrouillage, du moins pour un temps.

Car celui-ci bride de nombreuses fonctionnalités ! Pièces jointes bloquées (hormis certains fichiers d’image, de vidéo et de son), liens et aperçus de liens indisponibles, blocage de certaines technologies et polices web, appels FaceTime entrants bloqués si vous n’avez jamais appelé cet interlocuteur, albums partagés supprimés… Tout est fait pour bloquer la marge de manœuvre des attaquants.

Ces précisions faites, voici comment lancer le Mode Lockdown sur votre iPhone ou votre iPad :

Accédez aux Réglages.

Entrez dans la section Sécurité et confidentialité .

. Dans la partie Sécurité , accédez au Mode Verrouillé puis actionnez le en touchant le bouton Activer le mode Verrouillé .

, accédez au puis actionnez le en touchant le bouton . Actionnez enfin Activer et redémarrer puis entrez le code de votre appareil.

Sachez qu’il est possible de configurer des exceptions pour des applications ou des sites spécifiques. Il suffit de se rendre dans la section Mode Verrouillé > Configurer la navigation Web.