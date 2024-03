Quel est le meilleur code secret à 4 chiffres ?

Il est aujourd’hui, plus que jamais, primordial de protéger efficacement vos données ou vos affaires de potentiels voleurs. Que vous souhaitiez trouver un code sûr pour votre smartphone, votre carte bancaire, ou votre cadenas, il existe pas moins de 10 000 possibilités avec un code à 4 chiffres. Découvrez quel code secret à quatre chiffres est le plus sécurisé.

Il est difficile d’imaginer que n’importe qui puisse accéder au contenu de votre téléphone, ainsi qu’à toutes vos informations les plus confidentielles, n’est-ce pas ? C’est pourtant ce que vous risquez si vous ne protégez pas suffisamment vos appareils. Et une chose est sûre, on est jamais trop prudent en matière de sécurité.

Qu’il s’agisse de vous prémunir dans le cas où vous perdez votre smartphone, ou en cas de vol, ou encore de sécuriser vos affaires à la salle de sport ou votre moyen de transport, vélo ou trottinette électrique, par le biais d’un cadenas. Par ailleurs, il est également essentiel de choisir un code de carte bancaire sûr, bien que le sans contact soit aujourd’hui on ne peut plus répandu avec le NFC.

Entre 0000 et 9999, pas moins de 10 000 possibilités s’offrent à vous avec un code à 4 chiffres. Mais alors pour quelle combinaison opter ? Voici quelques astuces pour vous aider à trouver le code secret le plus sécurisé.

🔒 Quel code à 4 chiffres est le moins utilisé ?

D’après une enquête réalisée par le site DataGenetics, le mot de passe à quatre chiffres le moins utilisé serait le 8068. Le site s’est appuyé sur des fuites de mots de passe ayant circulé sur Internet. Il a ainsi eu accès à 3,4 millions de mots de passe utilisés. Il s’est avéré que seuls 25 utilisateurs utilisaient cette combinaison, ce qui représente un ratio de seulement 0,000744 %. L’auteur de l’article précise toutefois que changer votre mot de passe pour “la combinaison la plus sécurisée” n’est pas une bonne idée. Mais alors quel mot de passe choisir ?

À lire aussi : une faille de sécurité complique le quotidien des utilisateurs d’Apple ID.

Les mots de passe à proscrire sont bien évidemment les suites de chiffres comme 1234 ou 5678. Les combinaisons ne comportant que des chiffres similaires, comme le 1111 ou le 0000, sont également à bannir pour des raisons évidentes. Évitez également de choisir votre date de naissance, ou votre numéro de téléphone. Comme vous vous en doutez, il s’agit de complexifier au maximum votre code secret afin de donner du fil à retordre aux personnes malintentionnées.

Toutefois et malgré toute la bonne volonté que vous mettrez pour trouver le code parfait, il est nécessaire de préciser que tous les mots de passe à quatre chiffres pourront être trouvés tôt ou tard par un système de bruteforce, qui teste chaque combinaison possible. Ainsi et quelle que soit la difficulté de votre mot de passe, un pirate aura toujours une chance sur 10 000 de trouver le vôtre.

Même si le risque zéro n’existe pas, plusieurs astuces permettent de renforcer la sécurité de vos codes confidentiels. Dans un premier temps, vous pouvez opter si possible pour un code à 6 chiffres. Ce dernier est plus sécurisé qu’un code à 4 chiffres, car plus difficile à deviner. En effet, on passe de 10 000 possibilités à 1 million. C’est également le cas si vous avez un cadenas. Quoi que vous pouvez tout aussi bien privilégier un cadenas à clef.

Par ailleurs, et plutôt que d’opter pour un code chiffré pour déverrouiller votre smartphone, vous pouvez choisir un code à schéma ou une authentification biométrique par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. De nombreux smartphones proposent cette dernière option, comme cela est par exemple le cas des iPhone avec Face ID.

Toujours pour votre smartphone, veillez à choisir un code PIN de carte SIM différent de celui de votre code confidentiel de déverrouillage, pour profiter d’une couche de protection supplémentaire. Changer régulièrement votre code est également une bonne idée. Au moins une fois par an, ou par mois, pour les plus méfiants. Dans le doute, nous vous conseillons de ne stocker aucune information confidentielle sur votre smartphone.

À lire aussi : la méthode pour déverrouiller un iPhone sans code.

En ce qui concerne la carte bancaire, il est préférable d’utiliser le plus possible le paiement sans contact ou les services tiers comme Google Pay, Apple Pay ou Samsung Pay. Cela vous évitera d’avoir à renseigner votre code et de l’exposer à de potentiels regards indiscrets. Quoi qu’il en soit, il est conseillé de vérifier régulièrement vos relevés bancaires.

Par ailleurs, si vous devez retirer de l’argent au distributeur, vous pouvez appuyer sur d’autres touches une fois votre code validé. Ne serait-ce que par prévention, afin de vous prémunir contre un éventuel risque. En effet, certains pirates utilisent des appareils infrarouge capables de révéler les signatures thermiques laissées par vos doigts. Pour finir, cela est évident mais ne révélez jamais votre code bancaire à quiconque. Évitez également de le noter sur votre smartphone ou sur un bout de papier. Vous devez le connaître par cœur.

À lire aussi : payer avec la paume de sa main sera possible dans un futur “proche”.