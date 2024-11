Ceux qui rejettent l’art fait par IA pourraient bien en être secrètement les plus grands fans

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Vous êtes contre la création d’art par intelligence artificielle, car vous estimez que l’art humain est plus représentatif, notamment au niveau des émotions et du travail que l’œuvre a demandé à son créateur. On vous comprend. Cependant, l’art IA s’est tellement développé qu’il est difficile de le différencier de son équivalent humain.

Il est vrai qu’au début des modèles d’IA de génération d’image le résultat était parfois assez étrange. La qualité du modèle, la qualité du prompt et votre manière de l’utiliser peuvent aussi entrer en ligne de compte.

Et si certains modèles peinent encore à représenter certaines choses (comme une main humaine par exemple) il y en a d’autres qui sont de plus en plus efficaces. On peut ainsi noter les avancées de DALL-E (avec DALL-E 3) ou de Midjourney (l’un des modèles les plus efficaces).

Savez-vous reconnaître les images IA ?

Récemment, le blog Astral Star Codex a réalisé un blind test auprès de ses lecteurs. Le site a ainsi fourni aux participants cinquante images et, pour chacune, il fallait qu’ils indiquent s’ils pendaient qu’elles avaient été générées par IA ou créées par un artiste humain. La sélection d’images était ultra-variée proposant aussi bien des peintres classiques et impressionnistes que de l’art digital contemporain et, donc, des images IA dans ces mêmes styles.

Bien entendu, les images choisies par le blog ne contiennent aucun des points de repères habituels pour démasquer une image IA, ces fameux glitch qui peinent à disparaître des modèles, même les plus récents, comme les mains à plusieurs doigts ou les textes incohérents.

De plus, les images IA proposées ont été créées par des professionnels de l’IA capables de réaliser des prompts (textes descriptifs) efficaces donnant des résultats artistiques très cohérents. Des artistes de l’IA si vous préférez.

Le résultat ? 40 % des 11 000 participants se sont trompés et cinq personnes ont réussi des scores de 49/50 (incroyable) dont une artiste expérimentée qui a su déceler le vrai du faux (en indiquant à Astral que les créations humaines suivent une logique, alors que les créations IA sont superficielles).

En plus du simple oui/non, le test finissait également par une série de questions en rapport avec le participant, sa relation à l’art, la façon dont il a fait ses choix, et d’autres questions permettant de comprendre les résultats du test.

Mais ce n’est pas tout, comme le rapporte le média Futurism, qui a réalisé un article suite à cette étude, les participants devaient aussi noter les images qui leur étaient présentées. Et le résultat est impressionnant avec 6 des images du top 10 qui étaient des images générées par IA.

Il semble que même les participants ayant indiqué qu’ils étaient contre les images générées par IA ont voté pour des images générées par IA. Si cela signifie dans un premier temps que l’IA s’est fortement améliorée dans ses rendus d’images, ce n’est pas tout.

En effet, la plupart des images IA sélectionnées parmi le top 10 étaient des images reprenant les codes du courant impressionniste, un courant qui est souvent apprécié visuellement, et cela peut avoir pesé dans la balance au moment du vote pour l’image concernée.

De plus, le travail de sélection des images IA par des humains a également sans doute été moteur pour tromper les participants dans leur choix entre image IA ou non IA (avec notamment la disparition de tous les codes de la mauvaise image IA).

Il était ainsi plus difficile de les discerner (comme cette image basée sur le courant impressionniste), même si parmi les images IA, certaines étaient assez représentatives, comme ce personnage féminin dans le style anime japonais, ou cette salle du trône basée sur les chats.

Ce qui ressort de tout cela, c’est que la plupart des gens ne possèdent pas les bases nécessaires pour différencier une image IA d’une image d’artiste, d’autant que les modèles de génération d’image IA sont spécifiquement développés et entraînés afin d’afficher ce qu’il a de plus agréable à l’œil.

L’artiste expérimentée (qui avait réussi un score de 49/50 au test) conclut en disant que l’art, c’est comme la cuisine. Ainsi, l’art IA serait une façon de remplacer la nourriture par quelque chose qui serait nutritif, qui aurait du goût et qu’il serait possible de produire à bas coût. Alors oui, vous seriez rassasié, mais “imaginez que les gens disent que c’est l’avenir de la nourriture et que les chefs sont obsolètes”, a-t-elle écrit, selon Astral. Le monde à l’envers ! surtout pour les chefs et les artistes !