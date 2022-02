Chrono Cross : le remaster du jeu arrive sur PS4, Switch, Xbox One et PC en avril

Aujourd’hui, Square Enix a annoncé l’arrivée de Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, un remaster de Chrono Cross pour PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Il n’y a pas de mot sur les versions PS5, Xbox Series S et Xbox Series X, mais il sera jouable sur ces machines grâce à la rétrocompatibilité, lors de sa sortie le 7 avril 2022.

Chrono Cross Radical Dreamers © Square Enix

La nostalgie fait vendre et ça, les éditeurs l’ont bien compris. Alors que Square Enix vient tout juste d’annoncer la date de sortie de FF6 Pixel Remaster, voilà que le groupe vient également de divulguer la sortie d’un autre remake, celui de Chrono Cross, sorti dans les années 2000 sur PS1.

Il s’agit donc de Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, un remaster de Chrono Cross pour PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC, qui ne sera disponible sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X que par la rétrocompatibilité lors de sa sortie le 7 avril 2022.

Chrono Cross Remaster attendu pour le 7 avril 2022

La PS4 ne s’est pas franchement sorti du lot grâce à ses jeux de rôle. Mais elle a tout de même accueilli de très sympathiques jeux RPG, comme The Witcher 3: Wild Hunt, Persona 5, Final Fantasy 7 Remake ou encore, Bloodborne. La console de Sony, qui n’est donc pas encore tout à fait morte, va donc accueillir le remake de Chrono Cross, un incontournable de la première console de Sony sorti en 2000.

Le titre a été annoncé pendant le Nintendo Direct d’hier, accompagné d’une bande-annonce révélant les diverses améliorations auxquelles les joueurs peuvent s’attendre. « Suivez l’histoire de Serge, qui tombe dans un autre monde et apprend le lien entre son existence et l’avenir de sa planète » rappelle Square Enix.

« Un conte classique d’aventure et d’amitié, mettant en vedette l’un des castings les plus importants et les plus diversifiés de personnages jouables de tous les RPG. Avec plus de 40 membres potentiels du groupe, chaque personnage apporte sa propre affinité d’élément et ses compétences uniques » ajoute l’éditeur, aux côtés de sa bande-annonce.

En plus du jeu de base, le remaster est livré avec Radical Dreamers, un jeu d’aventure textuel sorti en 1996 via Satellaview (une extension de la Super Famicom, commercialisée uniquement au Japon à partir de 1995) qui, selon Square Enix, « constitue le fondement de l’histoire ». Pour rappel donc, le remaster de Chrono Cross sortira sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC le 7 avril 2022.