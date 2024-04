Meilleurs jeux cross-play 2024 pour PC, PS5, Xbox & plus

Le cross-play est à la mode, au grand bonheur des groupes d’amis n’étant pas forcément sur la même plateforme. Sur les FPS multijoueur, le cross-play s’est considérablement démocratisé. Les joueurs Playstation rencontrent des joueurs Xbox mais aussi des joueurs PC.

Certains titres vidéoludiques ont développé une compatibilité complète pour le clavier et la souris sur consoles. Si ce procédé est encore rare, Call of Duty : Warzone en est un précurseur puisqu’il propose le choix pour les joueurs consoles. Malgré tout, le cross-play permet à tous de jouer ensemble et de rassembler tout le monde. Voici donc les jeux multi-plateformes à ne pas manquer en 2024.

1. Among Us, le jeu du loup-garou revisité

Vous avez sans doute entendu parler d’Among Us, le jeu vidéo exclusivement multijoueur et jouable avec 4 à 10 personnes. Le titre se déroule dans une station spatiale, et les joueurs doivent accomplir des tâches nécessaires au bon fonctionnement du vaisseau. Il s’agit de quêtes simples comme réparer des câbles, scanner des cartes ou encore vider les poubelles. Une jauge se remplit au fur et à mesure et détermine le niveau d’avancement de la mission principale.

Toutefois, parmi les joueurs, un ou plusieurs (en fonction du nombre de participants) sont les imposteurs. Ils sabotent des câbles et les autres missions accomplies par les autres joueurs. Ils doivent également éliminer tous les autres de la partie pour gagner. Lorsqu’un cadavre est découvert par un joueur, il peut lancer une réunion et déterminer avec les autres qui sont le ou les imposteurs. Il est fortement recommandé d’y jouer en vocal en utilisant le système du jeu afin d’éviter la triche.

Le joueur tué verra son micro automatiquement coupé. Les réunions sont des moments importants puisqu’elles permettent aux joueurs de discuter entre eux, de poser des questions et surtout d’éliminer un potentiel imposteur. Pour l’heure, cinq cartes sont jouables sur Among Us. Il est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, iOS, Android et Nintendo Switch.

2. Call of Duty : Warzone, le battle royale multiplateformes par excellence

On ne présente plus Call of Duty : Warzone, le battle royale développé par Activision. Une centaine de joueurs sont largués par avion sur une vaste carte. L’objectif sera d’amasser des armes, des munitions, des gadgets et tout autre objet essentiel à la survie afin de réaliser un “top 1” et donc d’être le dernier survivant de la carte. Pendant la partie, vous êtes amené à effectuer certaines quêtes comme tuer des joueurs précis et d’engranger plus de points d’expérience. Vous pouvez jouer seul, en duo ou par escouade de quatre soldats.

Vous avez à votre disposition des véhicules comme des voitures blindées et des hélicoptères de combat. Le titre vidéoludique se distingue par sa gratuité reposant sur un système de loot box permettant d’avoir de nombreux skins d’armes et de personnages. C’est d’ailleurs le même système financier que Fortnite. Ce genre de jeu a au moins le mérite de ne pas être un pay-to-win (payer pour avoir des avantages décisifs).

3. War Thunder, le meilleur jeu de simulation militaire

War Thunder est sans doute le jeu vidéo le plus complet en termes de véhicules militaires. Si vous souhaitez piloter de célèbres chars ou d’avions toutes les époques confondues, le titre développé par Gaijin Entertainment s’est considérablement développé depuis une dizaine d’années. Le contenu est colossal : ce sont plus de 100 cartes jouables inspirées des plus grands champs de bataille du XXe siècle.

Les caractéristiques de chaque véhicule font l’objet de recherches approfondies de la part des développeurs afin de calquer leurs performances sur celles dans la vie réelle. Il s’agit d’une simulation et non d’un jeu d’arcade : les véhicules sont dépourvus de points de vie et il vous faut connaître les points forts et points faibles de vos adversaires afin de les rayer de la partie.

Plusieurs nations sont présentes comme l’Allemagne, les Etats-Unis, la France ou encore le Japon. Les véhicules se débloquent petit à petit à l’aide d’un système de “grind”. Vous choisissez votre véhicule de départ et débloquez des améliorations afin de passer au véhicule suivant. Trois modes de jeux principaux sont jouables :

Batailles arcades : les chars et les avions se déplacent plus rapidement. Les cartes sont plus petites et l’ATH dispose des marqueurs au-dessus des joueurs adverses . 3 réapparitions pour tout le monde.

les chars et les avions se déplacent plus rapidement. Les cartes sont plus petites et l’ATH dispose des marqueurs . 3 réapparitions pour tout le monde. Batailles réalistes : les cartes sont très grandes, les véhicules sont moins mobiles et les ennemis ne sont pas marqués sur l’ATH, vous obligeant à ouvrir l’œil pour les repérer. Le nombre de réapparitions dépend de votre nombre de points accumulés en fonction de vos performances en bataille.

les cartes sont très grandes, les véhicules sont moins mobiles et les ennemis ne sont pas marqués sur l’ATH, vous obligeant à ouvrir l’œil pour les repérer. Le nombre de réapparitions dépend de votre nombre de points accumulés en fonction de vos performances en bataille. Batailles en simulation : aucun marqueur (pas même pour les alliés), cartes très grandes, vue limitée au poste du chef de char, et une seule apparition.

4. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, le meilleur FPS cross-play

Sorti en 2015, le titre d’Ubisoft est encore régulièrement mis à jour et exploite un concept original. Des équipes de 5 joueurs en défense affrontent une équipe de 5 autres joueurs en attaque sur des cartes diverses et variées. Vous choisissez parmi une grande variété de spécialistes ayant pour chacun des compétences uniques et de l’équipement spécial. Le soft s’appuie sur un environnement destructible, permettant ainsi d’élaborer des stratégies avec ses collègues. Une partie comporte une phase de préparation pour les défenseurs et les attaquants et se compose de deux ou trois manches.

Les joueurs disposent, en fonction du personnage choisi, d’une grande variété d‘armes à feu, d’équipements de surveillance, explosifs et autres équipements de protection. Le titre demande une très bonne connaissance des maps afin de connaître les coins sensibles afin de les renforcer. Le titre est très apprécié et est encore massivement joué, notamment grâce à un suivi du jeu exemplaire de la part des développeurs. Toutefois, les loot box sont bien trop souvent mises en avant, ce qui peut rebuter certains joueurs. D’autant que le jeu est déjà payant à l’acquisition.

A noter, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege comporte du cross-play entre les joueurs Xbox et Playstation, mais pas avec la version PC. Ce n’est pas plus mal, puisque cela évite des déséquilibres et les débats sans fin entre les joueurs au clavier/souris et ceux préférant la manette.

5. Diablo 4, le meilleur jeu d’action-RPG en crossplay

Quatrième opus de la célèbre licence de Blizzard Entertainment, Diablo IV est un jeu vidéo d’action-RPG de type hack ‘n’ slash. Si le titre comporte une campagne solo, le jeu brille principalement par son multijoueur. Vous pourrez faire la rencontre d’autres joueurs dans un vaste monde ouvert et immersif à la direction artistique soignée. Vous pourrez demander de l’aide à d’autres personnes connectées pour venir à bout de certains boss, ou tout simplement “farmer” en groupe afin de débloquer de l’équipement nécessaire à votre avancée.

Le soft se joue à la troisième personne, avec une vue isométrique. Vous avez le choix entre cinq classes qui ont chacune des caractéristiques propres :

Druide

Sorcière

Paladin

Barbare

Nécromancien

La trame principale est jouable en solo et permet de suivre une histoire plutôt linéaire, quand le mode aventure vous laisse explorer le jeu en monde ouvert afin de remplir des quêtes secondaire, de participer à des événements aléatoires, ou encore de visiter des donjons variés grâce à la génération procédurale. Vous pouvez personnaliser votre personnage, votre sexe, votre monture, et affronter une grande variété d’ennemis en coop ou en solo.

Un étonnant mélange de football et de voitures, et l’on obtient l’un des jeux les plus populaires de sa génération. Le principe est relativement simple. Comme dans un match de football, l’objectif est de marquer des buts avec un ballon. Sauf que vous utilisez des véhicules motorisés afin de pousser la balle dans les cages adverses. Chaque véhicule à ses propres caractéristiques et vous pouvez réaliser des figures afin de marquer avec classe ou de tromper l’ennemi. Vous pouvez défoncer la défense ou bien esquiver les attaques ennemies afin de décrocher la victoire.

Comme dans un jeu de course, les voitures sont personnalisables et les points gagnés par match servent à améliorer votre véhicule. Parmi les axes d’améliorations, vous pouvez changer le châssis, les pneus, les accessoires, la couleur, et plus encore.

Le titre est régulièrement mis à jour et enchaîne les partenariats avec des marques de prestiges de la vie réelle comme Lamborghini, Ferrari et Porsche pour proposer des véhicules à leur effigie. Le soft propose plusieurs arènes différentes avec des décors variés. Le titre est jouable en crossplay sur PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, Mac et Linux.

7. PlayerUnknown’s Battleground (PUBG), l’alternative à Call of Duty : Warzone

PUBG est l’un des précurseurs du genre Battle Royale. Sorti en mars 2017, il repose sur la même essence que Fortnite, mais avec une touche plus mature, sans les effets cartoons. Le concept est relativement identique : 100 joueurs sont parachutés sur une carte, et chacun doit trouver des armes à feu, de l’équipement, des objets de soin, et autres accessoires pour survivre et espérer être le dernier survivant de la partie.

Vous avez la possibilité de vous associer avec un autre joueur pour former un duo ou bien avec trois autres joueurs pour créer une escouade. Depuis son lancement, le titre sud-coréen s’est étoffé en intégrant de nouvelles maps, des grandes, comme des plus petites. Ces dernières peuvent accueillir 64 joueurs maximum, privilégiant ainsi les combats à moyenne et courte portée et des parties plus rapides.

Le soft a le mérite de pouvoir être jouable à la première et à la troisième personne, en fonction des goûts de chacun. La visibilité étant forcément meilleure à la troisième personne, nous vous conseillons de rester dans ce mode afin de ne pas être pénalisé. Il s’agit là d’un jeu crossplay partiel. C’est-à-dire que les joueurs consoles peuvent être réunis, qu’ils soient sur Xbox One, Xbox Series X|S ou sur PS4 et PS5. Toutefois, les joueurs PC sont mis à l’écart et ne jouent qu’entre eux. Comme pour Rainbow Six Siege, cette décision permet de ne provoquer aucun déséquilibre matériel entre les gamers.

8. Apex Legends, le meilleur Battle Royale

Le Battle Royale étant un genre ultra populaire ces dernières années, Respawn Entertainment a surfé sur la hype en proposant sa propre itération. Se déroulant dans l’univers de Titanfall, le titre reprend certaines mécaniques de PUBG et Fortnite. En revanche, les développeurs permettent aux joueurs de choisir leur classe. Chacune a de l’équipement et des compétences qui leur sont propres, permettant d’offrir une diversité dans le gameplay.

Le jeu intègre également un système d’événements temporaires à rotation permanente. Certaines périodes seront consacrées au match à mort par équipe. D’autres se jouent entre le mode contrôle, qui consiste, en une capture de points clés en 9 VS 9. Enfin, vous aurez sans doute l’occasion de vous adonner au mode course armée. Celui-ci consiste à enchaîner les frags avec un total de 25 armes différentes. Si vous êtes familier avec le mode “Jeu d’armes” de Call of Duty, alors le concept est relativement le même. Le soft d’Electronic Arts est régulièrement mis à jour avec l’ajout de nouvelles armes et cartes.

Apex Legends est entièrement crossplay. En clair, que vous soyez sur PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series ou encore sur iPhone, vous pouvez rencontrer des joueurs venant de toutes ces plateformes.

9. Minecraft, le célèbre jeu vidéo en cross-play

Le titre sorti en 2011 et édité par Mojang Studios est toujours aussi célèbre auprès d’un large panel de joueurs. Que vous soyez adulte ou adolescent, il est réputé pour sa très grande familiarité. Le jeu de survie en forme de pixels vous permet de jouer avec vos amis quel que soit le support que vous possédez. C’est un formidable moyen de laisser parler votre créativité entre amis, afin de créer tout et n’importe quoi.

Minecraft est un jeu “bac à sable”, c’est-à-dire qu’il vous donne une liberté d’exploration et de création considérable au sein du mode créatif. Les ressources sont illimitées, de même que la santé, et n’êtes pas soumis à la gravité. De ce fait, vous pouvez créer ou reproduire tout ce que vous voulez.

Si vous souhaitez faire monter l’adrénaline, le mode survie est toujours de la partie. Il va falloir agir avec stratégie en fortifiant des positions et ainsi vaincre toute une variété d’ennemis, des squelettes, des zombies et autres monstres populaires. Ce mode laisse aussi place à l’exploration et au crafting, afin de récolter des ressources et de fabriquer des objets. Il vous faudra aussi gérer votre santé et votre survie.

10. Dead by Daylight, le meilleur jeu d’horreur en cross-play

Dead by Daylight est un excellent jeu jouable en multijoueur. Le titre prend en charge le cross-plateform et vous pouvez donc rencontrer des personnes jouant sur d’autres supports. Le but est assez simple. Vous vous retrouvez dans un lieu étroit, soit vous atterrissez dans le camp des tueurs, soit dans celui des proies. Le concept ressemble à s’y méprendre à The Texas Chain Saw Massacre. Les survivants doivent échapper aux tueurs tout en réparant des générateurs et accomplir d’autres petites quêtes afin de trouver la sortie.

Le titre propose plusieurs personnages célèbres de la pop culture sous licence comme ghostface (Scream), ou encore Freddy Grueger (Freddy Les Griffes de la Nuit), ou encore le Démogorgon (Stranger Things). Le titre est proposé sur de nombreuses plateformes : PS5, Xbox Series, PC, et Switch. Les niveaux sont générés de manière procédurale, c’est-à-dire qu’ils sont tous différents.

🧐 Pourquoi tous les jeux ne sont pas cross-play ?

Il y a plus de dix ans, les joueurs étaient séparés. Les possesseurs d’une PS3 ne jouaient qu’entre eux, comme ceux sur Xbox 360. De même, les personnes sur PC ne pouvaient pas rencontrer des joueurs d’autres plateformes. Pourtant, les titres vidéoludiques étaient déjà développés pour tous ces supports. C’était le cas pour Battlefield 3, Call of Duty : Black Ops premier du nom, et bien d’autres softs jouables en multijoueur. Le cross-play a un coût, et se confronte souvent aux services en ligne propres à chaque plateforme.

Fortnite a été l’un des précurseurs en la matière, en déclarant que les joueurs seront mélangés quel que soit le support. Aujourd’hui, certains titres sont partiellement cross-play. En résumé, les possesseurs d’Xbox et de Playstation peuvent avoir un multijoueur en commun, tout en excluant la communauté PC. Le clavier souris étant plus précis qu’un pad, certains titres privent les joueurs PC de la possibilité de jouer avec les gamers sur console.

🎮 Quelles sont les différences entre cross-gen, cross-play et cross-platform ?

Cross-gen signifie qu’un jeu est développé sur plusieurs générations de consoles en même temps. Par exemple, Battlefield 2042 est sortie en même temps sur Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur PS4 et PS5.

signifie qu’un jeu est développé sur plusieurs générations de consoles en même temps. Par exemple, est sortie en même temps sur Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur PS4 et PS5. Cross-play désigne un jeu dont la session multijoueur intègre des personnes venues de plusieurs supports différents comme Xbox, Playstation et PC.

désigne un jeu dont la session multijoueur intègre des personnes venues de plusieurs supports différents comme Xbox, Playstation et PC. Cross-platform est souvent vu comme un synonyme de cross-play. Pourtant, on parle ici surtout d’un soft développé sur une multitude de plateformes.

