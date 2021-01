Cobra Kai, saison 4 : Date de sortie, casting et ce qu’il faut savoir

La troisième saison de Cobra Kai a été diffusé pendant les fêtes, suscitant l’engouement des fans. En attendant la quatrième, retour sur ces informations déjà connues et spéculations.

Crédit : Netflix

Karaté Kid : un film culte pour toute une génération de spectateurs. Tellement culte que YouTube a mis en chantier une série télévisée appelée Cobra Kai, en 2018, avant qu’elle ne soit reprise par Netflix en 2020. Très rapidement, c’est l’énorme succès avec trois saisons déjà disponibles. Cobra Kai se déroule aujourd’hui, après les événements de Karaté Kid. Johnny décide de rouvrir le dojo Cobra Kai et fait de nouveau face à son rival, Daniel. Et alors qu’une quatrième saison est désormais officielle, voici ce qu’il faut savoir à son propos : date de sortie, casting et autres informations à retenir.

Quel synopsis pour la saison 4 de Cobra Kai ?

Pour le moment, c’est le grand mystère ! En octobre dernier, Jon Hurwitz, showrunner de Cobra Kai, avait révélé que les scénaristes ont bouclé le scénario de cette quatrième saison. Pour rappel, la troisième se terminait sur un cliffhanger : Daniel et Johnny font équipe, mettant de côté leur querelle, pour affronter l’ex-mentor du premier, le sadique John Kreese. La saison 4 devrait logiquement poursuivre cet arc.

Quelle date de sortie pour la saison 4 de Cobra Kai ?

Crédit : Netflix

Pour le moment, c’est le mystère (mais rassurez-vous, cet article sera progressivement mis à jour). Le tournage débutera quant à lui le 20 janvier jusqu’au 15 avril, à Atlanta. En se basant sur le calendrier des précédentes saisons, une sortie pour fin automne 2021 est probable.

Quel casting pour la saison 4 de Cobra Kai ?

Si l’on se base sur les événements de l’épisode final, Thomas Ian Griffith pourrait reprendre son rôle de Terry Silver, méchant de Karaté Kid 3.

Pour le reste, tous les acteurs seront présents. On parle de Xolo Maridueña dans le rôle de Miguel Diaz, Mary Mouser en Samantha LaRusso, Tanner Buchanan en Robby Keene, Jacob Bertrand en Eli Moskowitz, Peyton List en Tory Nichols, Gianni Decenzo en Demetri, Courtney Henggeler en Amanda LaRusso et Vanessa Rubio en Carmen Diaz.

Certains parlent même du retour de Hilary Swank, héroïne de Karaté Kid 4, dans la quatrième saison, voir la cinquième.

Quant aux absents, Yuji Okumoto ne devrait pas reprendre son rôle de Chozen, Tamlyn Tomita celui de Kumiko et Elisabeth Shue celui de Ali.