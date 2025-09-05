Coinbase veut 50 % de son code généré par l’IA, les ingénieurs opposés licenciés

Brian Armstrong parie sur une intégration massive des outils de l’IA pour accélérer l’innovation au sein de Coinbase. Les ingénieurs ayant refusé d’adopter ces outils ont vu leurs postes menacés et, pour certains, leurs contrats rompus.

Brian Armstrong pousse Coinbase vers une ère dominée par l’IA

Coinbase, l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies, pousse fortement ses équipes à utiliser l’intelligence artificielle. Son PDG, Brian Armstrong, a pris une décision radicale. Les ingénieurs qui refusent d’adopter les outils de codage basés sur l’IA sont licenciés. Selon lui, ces technologies comme Cursor et Copilot doivent faire partie du quotidien de tous les développeurs de l’entreprise.

Plus de 40 % du code de Coinbase générés par l’IA

Aujourd’hui, environ un tiers du nouveau code produit par Coinbase provient de l’IA. Armstrong veut que ce chiffre atteigne la moitié dans les semaines à venir. D’après ses propres déclarations, plus de 40 % du code est déjà généré par des outils d’IA, et l’objectif est de franchir la barre des 50 % très rapidement.

Le dirigeant reconnaît cependant que ce code ne peut pas être utilisé tel quel. Chaque ligne doit être relue et comprise par les ingénieurs. Il insiste sur le fait que l’IA doit être un support, mais que l’entreprise ne peut pas se reposer uniquement dessus. Armstrong a partagé sur X un graphique montrant que la part de code générée par l’IA a plus que doublé depuis le mois d’avril.

Les ingénieurs qui refusent d’adopter les outils IA seront licenciés

L’utilisation de ces outils a changé le rythme de travail chez Coinbase. Des tâches qui prenaient plusieurs mois peuvent désormais être réalisées en quelques jours. Armstrong explique que des ingénieurs sont capables, seuls, de restructurer et de créer de nouveaux systèmes beaucoup plus rapidement grâce à l’IA.

Dans un podcast animé par John Collison, Armstrong a raconté comment il avait imposé l’usage de ces outils par un simple message sur Slack. Une semaine plus tard, il demandait à ceux qui ne s’y conformaient pas d’expliquer leur refus directement. Les ingénieurs incapables de justifier leur position ont été licenciés.

Malgré cette approche stricte, Coinbase continue d’élargir ses équipes. Sur son site officiel, près de la moitié des 350 postes ouverts concernent le développement et l’ingénierie. Plus de 90 offres visent des profils spécialisés dans le back-end, souvent avec une mention explicite de l’IA. Le reste des recrutements se concentre surtout sur l’expérience client, qui représente plus de 50 postes disponibles.

Source : Développez.com avec Coin Telegraph