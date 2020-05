Command & Conquer Remastered Collection : EA va publier le code source des jeux cultes

Crédit : Electronic Arts

Si vous jouiez sur PC dans les années 90, impossible que vous soyez passés à côté de la franchise Command & Conquer. Ce sont des jeux vidéo de stratégie en temps réel, aussi appelés STR. Trois grandes franchises ont marqué ce genre qui avait le vent en poupe à cette époque. En plus de C&C, il y avait Age of Empires de Microsoft et Warcraft de Blizzard. Command & Conquer était développée par Westwood Studios de 1995 à 2002 lorsque Electronic Arts a pris le relai. Il ne faut pas non plus oublier le légendaire jeu StarCraft développé par Blizzard et sorti en 1998.

Electronic Arts ouvre la porte aux moddeurs et passionnés

La plupart de ces jeux ont profité d’une version remasterisée au goût du jour avec des graphismes améliorés. C’est le cas d’Age of Empires : Definitive Edition sorti en 2018, de StarCraft : Remastered sorti en 2017 et de Warcraft 3 : Reforged en janvier 2020. D’ailleurs, ce dernier n’a pas du tout répondu aux attentes des joueurs qui l’ont très mal accueilli. Blizzard s’était donc retrouvé contraint à proposer des remboursements sans condition en février.

Command & Conquer Remastered Collection regroupe donc deux des titres les plus populaires de la série, Conflit du Tibérium (1995) et Alerte Rouge (1996), ainsi que toutes les extensions en 4k. Le producteur de C&C Remastered, Jim Vessella, a annoncé dans un billet de blog que « Electronic Arts va partager TiberianDawn.dll et RedAlert.dll et leur code source correspondant sous la licence GPL version 3.0. C’est un moment clé pour EA, la communauté C&C et l’industrie vidéoludique, puisque c’est l’une des premières grandes franchises RTS à publier le code source sous GPL ». Cette déclaration est en quelque sorte un clin d’œil à Blizzard et sa gestion douteuse des mods de Warcraft 3 : Reforged. Ces derniers deviennent en effet la propriété du développeur une fois créés, et non celle du moddeur.

En tout cas, les moddeurs et les nostalgiques de la franchise de stratégie vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Déjà, le jeu sera compatible avec les mods. Encore mieux, les passionnés pourront modifier le jeu de base tout en gardant la propriété de leurs créations. Tout pourra donc éventuellement être altéré : les cartes, les mécaniques, les unités, les missions, etc. L’imagination sera la seule limite des moddeurs. Enfin, les mods seront compatibles à la fois sur Origin et sur Steam, les deux plateformes sur lesquelles il sera disponible le 5 juin prochain.

Source : The Verge