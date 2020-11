Comme Tesla, Mercedes-Benz s’engage à s’approvisionner en cobalt et en lithium de manière durable et respectueuse

Mercedes-Benz s’inspire de Tesla en annonçant des mesures qui vont permettre d’atteindre la neutralité carbone pour le constructeur automobile. En effet, son projet « Ambition2039 » met en avant les voitures électriques, mais celles-ci doivent être fabriquées à l’aide de matières premières extraites et traitées de manière responsable et durable.

La nouvelle stratégie du constructeur vise aussi à garantir le respect et la protection des droits de l’homme et de l’environnement. Mercedes-Benz veut appliquer ces mesures de la mine jusqu’au produit fini.

Mercedes-Benz engagements sur l’écologie – Crédit : Daimler

Lors du Battery Day, Tesla avait annoncé qu’il voulait fortement réduire son empreinte écologique en s’approvisionnant de manière responsable en matériaux utilisés dans ses cellules de batterie. À cette occasion, Tesla avait également annoncé travailler sur une Tesla à 25 000 dollars. Le constructeur a aussi présenté la Model S Plaid, qui a une autonomie de 840 km, une vitesse de pointe de 320 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.

Dans un rapport d’impact écologique de 2019, la société avait déjà déclaré qu’elle ne serait pas disposée à obtenir des matériaux auprès de mines et d’entités qui utilisent des pratiques minières immorales, y compris le travail des enfants.

Mercedes-Benz suit les traces de Tesla avec ses nouveaux engagements écologiques

Mercedes a déclaré qu’il souhaitait mieux contrôler les risques associés à certains pays d’origine des matières premières comme la République démocratique du Congo. Cependant, il n’a pas l’intention de se retirer immédiatement. Au contraire, Mercedes veut aider les personnes sur le terrain à améliorer la situation locale et à renforcer leurs droits.

Le constructeur automobile de Stuttgart entend également réduire la teneur en cobalt de la prochaine génération de cellules de batterie à moins de 10 % et, à long terme, se passer totalement de cobalt. Comme Tesla, Mercedes affirme qu’il va bientôt passer à l’approvisionnement en cobalt et en lithium uniquement auprès de mines certifiées, car il se prépare à assurer une chaîne d’approvisionnement éthique et à faible teneur en carbone pour les véhicules sans émissions.

D’autres constructeurs semblent prendre des mesures qui visent à réduire leur impact écologique. C’est par exemple le cas de Bentley, qui prévoit de passer au tout électrique d’ici 10 ans.

