Comment installer le Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro sur Android ?

Le Dynamic Island est l’une des fonctionnalités phares des iPhone 14 Pro. Un développeur a mis au point une version Android que vous pouvez d’ores et déjà tester sur votre smartphone.

dynamicSpot ©Jawomo

Le Dynamic Island est la principale attraction des iPhone 14 Pro. Cette encoche dynamique vous distille vos notifications mais aussi des informations contextuelles et des commandes en fonction des applications que vous utilisez. Un système ingénieux qui permet de camoufler la caméra avant en exploitant habilement la zone. Et il est désormais possible de tester une version similaire sur votre smartphone Android !

Un développeur a mis au point une application nommée dynamicSpot qui permet d’afficher une barre de notification au niveau du poinçon que l’on retrouve au sommet de nombreux modèles Android. Comme le Dynamic Island d’Apple, ce système fonctionne comme un outil multitâche, offrant un moyen rapide d’accéder aux notifications récentes ou aux changements d’état du téléphone, entre autres.

Le dynamicSpot s’inspire du Dynamic Island avec quelques nuances

Il suffit de tapoter la barre pour afficher la notification dans l’application. En maintenant votre doigt appuyé dessus, le dynamicSpot s’agrandira. Un bon moyen de consulter votre notification sans ouvrir l’application concernée. Ou de mettre facilement sur pause un morceau en cours de lecture, comme nous avons pu le faire lors de notre test avec Spotify :

© Tom’s Guide © Tom’s Guide

Toujours en version bêta, cette app ne surpasse pas (encore ?) le Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. Cela étant dit, elle a l’avantage d’être personnalisable. Ainsi, vous pouvez notamment déterminer quelles applications vous souhaitez faire apparaître dans l’îlot flottant. Il est même possible d’y afficher deux notifications simultanément. Et de changer sa position et sa taille.

Il faudra toutefois payer 3,99 euros pour accéder à certains réglages comme l’affichage de la barre sur l’écran de verrouillage. Pour fonctionner, l’application a besoin de plusieurs autorisations d’accessibilité pour piloter ce qui s’affiche et consulter les notifications. Le développeur assure toutefois qu’aucune donnée personnelle n’est transmise à qui que ce soit.