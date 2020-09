Comment jouer gratuitement à la Xbox One en streaming depuis Android ?

Microsoft vient de déployer une nouvelle application Xbox en bêta disponible sur Android qui a introduit une fonctionnalité. Baptisée Remote Play, elle vous permet de jouer gratuitement à vos jeux Xbox One sur votre appareil Android.

Présentation du Remote Play de l’application Xbox (bêta) – Crédit : Microsoft

Décidément, Microsoft traverse une période agitée, que ce soit en termes d’annonces ou de prochaines sorties. Le géant américain a déployé une nouvelle application Xbox en bêta gratuitement disponible au téléchargement sur Android. La version bêta apporte de nouvelles fonctionnalités dont la plus importante est le Remote Play. Elle permet aux utilisateurs d’une tablette ou d’un smartphone Android de jouer gratuitement en streaming aux jeux installés sur leur Xbox One. Pour info, l’application Xbox classique permettait déjà d’utiliser un smartphone en tant que contrôleur multimédia ou pour parcourir du contenu sur la Xbox One.

Comment utiliser le Remote Play ?

Il ne faut pas confondre la fonctionnalité Remote Play avec le service de cloud gaming xCloud disponible sur Android depuis le 15 septembre. Celui-ci fait partie du Xbox Game Pass Ultimate qui coûte 12,99 € par mois. Il vous donne accès à un catalogue de jeux régulièrement mis à jour.

Veuillez suivre ces étapes dans l’ordre pour jouer à vos jeux Xbox One depuis votre appareil Android :

Téléchargez et ouvrez l’application Xbox (bêta) sur Android

Allumez votre Xbox One et assurez-vous qu’elle soit connectée à Internet

Connectez-vous sur l’application à votre compte Microsoft

Synchronisez votre Xbox One

Une fois votre Xbox One synchronisée sur l’application Xbox (bêta), vous pouvez lancer et jouer à n’importe quel jeu déjà installé sur la console. Bien entendu, un tel service de streaming requiert une bonne connexion Internet pour pouvoir en profiter pleinement. L’application Xbox (bêta) sera aussi bientôt mise à jour sur iOS. Néanmoins, elle n’accueillera probablement pas le Remote Play. Microsoft est effectivement en froid avec Apple qui refuse sa nouvelle plateforme de cloud gaming, xCloud.

Enfin, l’application Xbox (bêta) est un moyen pour Microsoft de paver la voie aux Xbox Series X et S qui arrivent le 10 novembre prochain. Elle pourra être utilisée à distance pour modifier les paramètres de la console next-gen, installer les jeux, gérer la bibliothèque, libérer de l’espace disque, etc.

