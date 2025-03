Comment repérer les fausses images de l’éclipse totale de la pleine Lune de Sang ?

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Cette nuit, nous avons pu profiter de la troisième pleine Lune de l’année 2025. Il s’agissait d’une pleine lune un peu particulière, car elle a été éclipsée par la Terre et a donc pris des teintes rougeoyantes, lui conférant le nom de Pleine Lune de sang.

Si cette éclipse a été visible sur Terre, c’est essentiellement l’Amérique qui a pu en profiter. Chez nous, elle était non seulement partielle, mais surtout, uniquement visible en fin de nuit au petit matin, ce qui a rendu son observation plutôt compliquée.

En parallèle, l’éclipse a été observée, mais dans l’autre sens directement depuis la Lune par l’alunisseur Blue Ghost (qui a réussi son alunissage, contrairement à la mission Athena dont l’alunisseur s’est retourné et tous les instruments ont été perdus).

Les images que vous voyez de la Lune seront-elles toutes vraies ?

Depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle, un véritable fléau s’est étendu sur internet : le deepfake. Ce sont, en général, des images, mais parfois aussi des vidéos, qui mettent en scène des personnages célèbres dans des situations dans lesquelles ils ne se sont jamais trouvés, ou exprimant des opinions dans un contexte qui ne s’est jamais produit.

Si la création d’une image virtuelle d’acteurs leur permet de réaliser, d’apparaître dans des films auxquels ils n’auraient pas pu participer, ce sont hélas les faux destinés à tromper les utilisateurs ou à nuire à des personnes qui sont le plus dangereux.

À n’en pas douter, certains petits malins vont profiter de l’éclipse de lune pour fournir des photos qu’ils n’auront pas réalisées eux-mêmes, mais qu’ils auront demandé à une IA de générer.

Voici un exemple de fausse photo que nous venons de réaliser à l’aide de Microsoft Bing Image Creator (dont le moteur est DALL-E d’OpenAI) :

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Mais alors comment repérer ces fausses images ?

Le site spécialisé Space.com vous propose un début de réponse. Pour cela, ils ont fait équipe avec David Rankin, scientifique du Catalina Sky Survey, chasseur d’astéroïdes et astrophotographe du RankinStudio, pour vous aider à repérer les fausses éclipses en cette saison !

“Les fausses images sont de plus en plus nombreuses. La fabrication d’images dans des outils tels que Photoshop nécessitait auparavant beaucoup d’habileté. Aujourd’hui, c’est très facile avec l’aide des graphiques générés par l’IA”, a déclaré David Rankin à Space.com. “Cela n’a pas seulement un impact sur l’astronomie, mais sur tous les domaines de la photographie, du paysage à la modélisation, en passant par la faune et la flore, et bien plus encore.”

“Les gens cherchent désespérément à être appréciés et reconnus, et sont donc prêts à s’engager dans des techniques d’édition qui, à mon avis, vont au-delà de la manipulation d’image de base et entrent dans le domaine de l’œuvre d’art fantaisiste.”

Il explique par ailleurs que ces images sont souvent présentées comme des « photographies », ce qui peut nuire aux véritables astrophotographes et tromper le public.

“Je suis photographe depuis de nombreuses années et c’est un secteur qui peut être très compétitif. Il y a toujours des gens qui essaient de repousser les limites, et souvent, elles sont poussées trop loin“, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est important que les images que nous présentons aux fans comme des « photographies » soient ancrées dans la réalité, et non dans la fantaisie.”

Indice 1 : la taille de la Lune

La première piste pour découvrir un deepfake de la Lune, c’est sa taille. En effet, la taille de Pleine Lune a tendance à être exagérée sur les images réalisées par IA. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous (toujours réalisée avec Microsoft Bing Image Creator).

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Repérez-vous avec le paysage pour que cela vous donne une indication, comme l’indique l’astrophotographe.

“Il y a des indices évidents et d’autres qui le sont moins. Si, à première vue, la lune apparaît plus grande que vous ne l’avez jamais vue par rapport au premier plan ou au ciel, elle a probablement été mise à l’échelle. C’est la manipulation la plus fréquente que j’ai trouvée en examinant les fausses images d’éclipses lunaires.”

“Lorsque vous prenez des photos plus larges, par exemple à 20-50 mm, la lune n’apparaît tout simplement pas en grand dans l’image, et les gens sont donc tentés de la mettre à l’échelle.”

Indice 2 : les étoiles

Supposons qu’il n’existe aucun point de repère artificiel permettant d’évaluer la taille de la lune. Que faire alors ? Ne vous inquiétez pas, le cosmos est là pour vous aider.

Vous pouvez vérifier la taille angulaire de la lune par rapport aux étoiles de l’arrière-plan pour déterminer si une image a été altérée ou s’il s’agit d’un composite (c’est-à-dire qu’une image authentique de la lune a été insérée dans une image du ciel où elle était absente à l’origine).

David Rankin ajoute : “Malheureusement, quelle que soit la distance focale utilisée, la lune n’occupe pas plus d’un demi-degré dans le ciel nocturne, c’est un fait astronomique. Il est très facile de montrer que les images ont été manipulées lorsque la lune est présentée à plusieurs degrés de large par rapport aux étoiles dans le ciel.”

Voici encore un exemple :

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Indice 3 : Lune mal placée

Un autre signe évident de falsification est la présence de la lune dans une zone du ciel où elle n’a pas sa place.

Par exemple, le scientifique indique qu’une lune placée juste à côté de l’astérisme de la Grande Ourse est un signe certain de falsification.

C’est encore plus facile pour un événement comme une éclipse lunaire totale plutôt qu’une pleine lune, car ces dernières ne peuvent être vues que dans certaines régions du globe.

Par exemple, l’événement de ce week-end n’est visible qu’à partir de l’Amérique du Nord. Si vous voyez une constellation ou un astérisme sur une image d’éclipse qui n’était pas visible au-dessus de l’Amérique du Nord jeudi soir ou vendredi matin (ou à n’importe quel moment de l’éclipse), il s’agit clairement d’un faux !

Bon là, ok, il faut s’y connaitre un peu plus en astronomie… Ou utiliser un détecteur de deepkfake d’astronomie comme Astrometry.net. Pour cela, il vous suffit de leur envoyer l’image à étudier.

Pour finir

Pensez à vérifier que la personne qui présente la photo est bien un astrophotographe, en faisant une petite recherche internet, vous devriez trouver l’information facilement. En effet, les astrophotographes disposent en général de blogs, sites web ou autres galeries qui leur permettent de présenter leurs créations.

De plus, les professionnels partagent toujours plein d’informations sur leurs clichés comme l’emplacement de la prise de vue et les informations photographiques détaillées (distance focale, objectif utilisé, marque de l’appareil photo, etc.). Pensez aussi à vérifier la date de la photo, en effet une éclipse de ce genre se renouvelle régulièrement, et c’est le meilleur moment pour ressortir d’anciennes photos !

Pour savoir si une image a déjà été publiée par le passé, il suffit de faire une petite recherche Google sur cette image et d’en regarder les occurrences.

Et, surtout, méfiez-vous des réseaux sociaux ! Sauf si vous suivez le fil officiel de la NASA ou de l’ESA ou d’un autre organisme spécialisé.