Contrôle SNCF : est-ce que la carte d’identité numérique est acceptée par les contrôleurs ?

Pouvez-vous présenter votre carte d’identité numérique via France Identité lors d’un contrôle dans l’un des trains de la SNCF ? Pour le moment, ce n’est pas possible. Mais une phase d’expérimentation va être menée.

© Envato

France Identité et la SNCF confirment qu’il n’est pas possible de présenter sa CNI numérique en cas de contrôle

Mais une phase d’expérimentation va être menée

On peut s’attendre à ce que France Identité soit accepté par les contrôleurs dans les mois à venir

Le dématérialisé trace sa route en France avec l’arrivée de la carte d’identité numérique dans l’application France Identité. Si vous avez une CNI biométrique, il est possible de la numériser pour la présenter lors d’un contrôle de police sur la route, par exemple. Mais qu’en est-il pour la SNCF ? Il semblerait que l’entreprise ferroviaire publique française n’est pas en mesure de l’accepter à l’heure actuelle.

À lire > France Identité est disponible sur iOS et Android, comment numériser votre carte d’identité ?

Non, la SNCF n’accepte pas la carte d’identité numérique

Nous sommes en 2023. Vous êtes en train de voyager à bord d’un train lorsqu’un contrôleur demande une pièce d’identité pour vérifier votre billet. La CNI dématérialisée est-elle acceptée par l’entreprise ferroviaire ? Non, selon le groupe lui-même sur X lors d’un échange (un peu ubuesque) entre le compte officiel SNCF et celui de France Identité.

Lors de cet échange datant de mai 2023, la SNCF expliquait qu’une pièce d’identité physique est nécessaire lors d’un contrôle. Ce à quoi le compte de France Identité lui a rappelé la loi : “En France, il est possible de justifier de son identité par tous moyens (article 1 de la loi 2012-410)… et l’application France Identité est un de ces moyens”.

Dans les prochains mois, une expérimentation va être menée avec la @SNCFVoyageurs afin de permettre aux usagers de prouver leur identité dans les trains en utilisant l'application. Pour l’instant, rien ne change : la présentation d'une pièce d’identité physique reste nécessaire. — France Identité (@france_identite) February 22, 2024

Depuis, la SNCF a changé de fusil d’épaule. Dans un tweet publié en février, France Identité explique qu’une “expérimentation va être menée” avec l’entreprise ferroviaire pour “permettre aux usagers de prouver leur identité dans les trains en utilisant l’application”. Sauf qu’en attendant cet essai, la “pièce d’identité physique reste nécessaire”.

La réponse est donc la suivante : pour le moment, vous ne pouvez pas présenter votre carte d’identité via l’application France Identité lors d’un contrôle SNCF. Il faudra présenter sa version physique, quoi qu’il arrive. Le groupe justifie cette décision par “un souci de lutte anti-fraude”. Reste à attendre que France Identité et SNCF confirment la prise en charge officielle de la CNI numérique, sans doute dans les mois à venir.

France Identité, qu’est-ce que c’est ?

Pour rappel, France Identité permet aux citoyens français d’importer leur carte d’identité sur leur smartphone. L’application se repose sur la technologie NFC pour lire les informations stockées sur la puce électronique de la nouvelle CNI physique. Il a fallu de nombreux essais et un lancement retardé par l’iPhone pour que France Identité soit lancé.

En termes de sécurité, les données de votre carte d’identité ne sont pas transférées ou stockées sur des serveurs distants. Il s’agit d’une méthode d’authentification considérée comme sûre. Depuis le déploiement de France Identité, il reste encore des zones de flou. Si l’application a été téléchargée des centaines de milliers de fois, on ne trouve qu’entre 2000 et 3000 avis sur l’App Store et le Play Store. Il est difficile de quantifier combien de citoyens français l’ont déjà présenté lors d’un contrôle. Après tout, la carte d’identité physique fait très bien le taff…