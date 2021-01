Covid-19 : ce masque Bluetooth possède des écouteurs, un micro et des boutons intégrés

Ce masque Bluetooth protège de la Covid-19, mais pas que. Avec ses écouteurs, son micro et ses boutons intégrés, c’est un véritable appareil technologique pour se divertir et améliorer la qualité des appareils téléphoniques.

À l’occasion du CES 2021 qui a démarré au début de la semaine et qui se termine jeudi 14 janvier, il fallait s’attendre à ce que certaines innovations de 2021 soient en rapport avec la situation sanitaire actuelle. C’est le cas de MaskFone présenté par la société de télécommunications anglo-hongkongaise Binatone. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un masque qui « offre une protection maximale contre les risques pour la santé tout en offrant un moyen plus pratique de prendre des appels téléphoniques et d’écouter de la musique ».

Le masque MaskFone Bluetooth équipé d’écouteurs et d’un micro – Crédit : Binatone

Ainsi, le masque de protection devient en 2021 un véritable objet connecté au même titre que les smartwatches dont nous vous avons déjà concocté la liste des meilleurs modèles de l’année. En tout cas, cette innovation n’est pas sans rappeler le masque intégral Blanc que nous vous avions présenté il y a quelques semaines. En plus d’une protection contre le coronavirus, ce masque à l’apparence futuriste conserve votre anonymat en toutes circonstances.

L’autonomie de MaskFone permet de passer des appels et écouter de la musique tout au long de la journée

L’objectif de MaskFone est de vous permettre de passer des appels téléphoniques sans avoir votre voix étouffée par le tissu du masque. Il n’y a donc pas besoin de baisser son masque et potentiellement s’exposer à la Covid-19 ou même à d’autres virus comme la grippe. Étant donné que les masques de protection bloquent 99,9% des particules flottant dans l’air, il vaut évidemment mieux ne pas retirer son masque en public.

MaskFone est un masque en tissu compatible Bluetooth avec microphone et écouteurs sans-fil intégrés qui s’attachent sur les boucles d’oreille élastiques. Des boutons sont également situés sur le devant de MaskFone afin de contrôler plus facilement le volume et la musique en cours de lecture. Binatone a annoncé une autonomie de 12 heures ainsi qu’une compatibilité avec Google, Alexa et Siri. Il se recharge via un câble USB.

Au niveau de la protection contre les virus, MaskFone possède plusieurs couches de tissu et il est livré avec 3 filtres PM 2.5. Ce masque Bluetooth est vendu à 49,99 $ en deux tailles différentes pour s’adapter à tous les types de visages.

Néanmoins, MaskFone a un inconvénient majeur qui peut gêner son utilisation quotidienne. Il s’agit du lavage. En effet, le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recommande de laver les masques en tissu au moins une fois par jour. Bien que Binatone affirme qu’il peut être lavé quotidiennement à la machine à laver (en enlevant les écouteurs au préalable), ce masque est certainement bien plus fragile que les autres modèles traditionnels.

Source : Digital Trends