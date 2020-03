Covid-19 : des chercheurs développent un kit fluorescent pour tester plus rapidement les populations

Une équipe de recherche de l’Université canadienne Simon Fraser travaille sur un kit de détection du Covid-19 efficace et rapide. Elle utilise notamment une technologie d’imagerie médicale innovante qui permet de marquer un ARN du virus avec un colorant fluorescent.

La plupart des tests de dépistage du Covid-19 s’attachent à détecter un élément caractéristique du virus, à savoir un brin d’ARN qui conserve le code génétique nécessaire à la production d’une protéine particulière. Le test mis au point par l’Institut Pasteur fonctionne sur ce principe, et c’est actuellement le plus largement utilisé dans les centres hospitaliers.

La méthode est fiable, mais prend de trois à cinq heures pour livrer un résultat. Le dépistage se limite donc au personnel hospitalier ou en cas de suspicion de formes sévères de la maladie. Des chercheurs canadiens ont mis au point une nouvelle technique de détection de l’ARN du Covid-19 qui pourrait soulager les laboratoires, et rendre le dépistage accessible à un plus grand nombre de patients.

Covid-19 : une technologie innovante d’imagerie ARN pour dépister le coronavirus

Les chercheurs de l’Université Simon Fraser travaillent sur une nouvelle technologie d’imagerie médicale . Baptisé Mango, elle permet d’identifier des brins d’ARN pour étudier leur comportement dans les cellules, mais aussi pour détecter des pathogènes. Grâce au financement d’urgence accordé par les instituts de recherche en santé du Canada, l’équipe menée par le professeur Peter Unrau a pu la mettre en application pour identifier le coronavirus SARS-CoV-2.

En pratique, le procédé permet d’associer des colorants fluorescents avec un ARN particulier. Une observation au microscope électronique électronique permet alors d’identifier la présence ou l’absence du virus. Les marqueurs sont déjà disponibles chez Applied Biological Materials qui fournira également le kit complet.

En France, d’autres laboratoires sont également en lice pour fournir des kits plus performants. Le spécialiste français du diagnostic médical Biomérieux en a développé deux. Le premier fournit un résultat en 4 heures, et le second en seulement une heure, mais il nécessite un équipement spécifique. Roche Diagnostics vient également d’être autorisé en Europe. Son test prend environ trois heures trente sur une plateforme automatisée capable d’analyser plusieurs milliers d’échantillons par jour. Enfin, Eurobio Scientific attend le feu vert des autorités européennes pour lancer son kit de diagnostic rapide qui identifie le virus en seulement 1h30.

