Covid-19 : une autre pandémie aussi mortelle arrivera d’ici 2078, selon une nouvelle étude

La pandémie de Covid-19 n’est pas encore terminée. mais les chercheurs parlent déjà des prochaines pandémies. Elles impacteront la population mondiale dans les décennies à venir. Le coronavirus pourrait d’ailleurs devenir un virus endémique après la pandémie lorsque l’infection sera contrôlée et que la population sera vaccinée.

Pandémie de Covid-19 – Crédit : Kate Trifo / Unsplash

Une nouvelle étude qui vient tout juste d’être publiée dans le journal scientifique PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) détaille l’intensité et la fréquence des prochaines pandémies. Celle-ci arrivera probablement d’ici 2078 et elle sera aussi mortelle que la pandémie de Covid-19. Cette dernière est d’autant plus dangereuse que moins de 25 % de la population mondiale est vaccinée. Néanmoins, des millions de doses de vaccins sont gaspillées.

Une pandémie de type Grippe espagnole tous les 400 ans

À l’heure actuelle, la Covid-19 a déjà causé plus de 4,4 millions de décès. En dehors du VIH (36 millions de décès depuis les années 1980) qui n’est pas toujours considéré comme une pandémie par les experts, la Covid-19 est la pandémie la plus mortelle depuis la Grippe espagnole. Celle-ci est apparue en 1918 et a tué entre 20 et 100 millions de personnes.

D’ailleurs, les chercheurs estiment également qu’une pandémie aussi dévastatrice que celle de la Grippe espagnole pourrait survenir tous les 400 ans. Ils ont aussi fait un constat inquiétant. Selon eux, la probabilité annuelle de problèmes sanitaires très graves pourrait augmenter progressivement. Cela est dû au fait que les maladies émergentes et ré-émergentes sont de plus en plus fréquentes.

D’après les chercheurs, il est vital d’étudier la réponse mondiale face à la Covid-19. Cela permettrait de connaître les approches à utiliser et celles à éviter pour les prochaines pandémies. Bien entendu, les mesures sanitaires ne s’appliqueront pas toujours en fonction du virus à combattre. Quoi qu’il en soit, il faudrait aussi que les pays s’entraident pour lutter contre les prochaines pandémies. Il ne faut pas reproduire le manque de coopération que nous avons connu pour la Covid-19.

Enfin, il faut rappeler que ces chiffres sont seulement des estimations. Il est impossible de prévoir exactement quand un virus se propagera dans le monde entier. L’auteur de l’étude, William Pan, a lui-même précisé que : « je dois dire que nous ne faisons pas de prédictions sur l’avenir. Nous caractérisons la probabilité que de grandes épidémies se produisent sur la base de données historiques ». D’ailleurs, en se basant sur le modèle des chercheurs, il est possible d’estimer qu’une pandémie suffisamment mortelle pour éradiquer l’espèce humaine pourrait arriver d’ici les 12 000 prochaines années.

Source : Gizmodo