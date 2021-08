Covid-19 : des millions de doses de vaccins sont gaspillées dans le monde

Les vaccins contre la Covid-19 ont été produits et distribués à une vitesse record dans le monde. Néanmoins, des millions de doses de vaccins sont sur le point d’être périmées dans les semaines à venir à travers le monde.

À l’heure actuelle, un peu plus de 14 % de la population mondiale est entièrement vaccinée contre la Covid-19. Cependant, cela n’empêche pas que de nombreux pays s’apprêtent à gaspiller des millions de doses de vaccins.

Vaccin contre la Covid-19 – Crédit : Braňo / Unsplash

C’est la première fois qu’un tel effort a été réalisé pour développer, produire et distribuer des vaccins aussi rapidement. Il y a toujours du gaspillage dans la distribution de n’importe quel vaccin, mais le gaspillage des vaccins contre la Covid-19 est largement plus conséquent. En effet, des millions de doses sont sur le point d’être périmées à travers le monde. D’ailleurs, la vaccination en Italie a été paralysée par une cyberattaque au début du mois.

Les doses non utilisées ne sont pas toujours données à d’autres pays

Nous ne pouvons pas savoir exactement le nombre de doses gaspillées. Cependant, les rapports des différents pays permettent d’avoir une idée générale du phénomène. En Israël, 80 000 doses étaient périmées fin juillet. Du côté de la Bulgarie, le gouvernement cherchait à donner 3,2 millions de doses proches de la date limite d’administration.

Aux Pays-Bas, des centaines de milliers de doses vont bientôt expirer. Le gouvernement en a d’ailleurs déjà jeté. Comme The Post l’a rapporté, les doses aux Pays-Bas n’ont pas été données pour « des raisons juridiques et logistiques ».

450 000 doses gaspillées en Afrique alors que seulement 2 % de la population est vaccinée

La situation est encore pire en Afrique puisque plus de 450 000 doses sont périmées depuis début août. Pourtant, seulement 2 % de la population africaine est vaccinée contre la Covid-19. Mais alors, pourquoi autant de doses sont-elles jetées en Afrique ? Richard Mihigo qui est le coordinateur de la vaccination pour le bureau régional de l’OMS dans le pays a expliqué que : « la plupart des vaccins qui arrivent ont une date d’expiration très courte ».

Aux États-Unis, des millions de doses de vaccins ont déjà été jetées pendant la pandémie. L’un des facteurs de ce gaspillage est l’hésitation des Américains à se faire vacciner, même si les vaccins à ARN messager réduisent de 91 % le risque d’infection. Un autre facteur est la mauvaise logistique. Lawrence Gostin qui est professeur de droit de la santé mondiale a déclaré à ce sujet que : « ils expirent, ils s’abîment avec les coupures d’électricité, ils ne sont pas livrés à la population. C’est une catastrophe totale ».

La vaccination contre la Covid-19 est d’autant plus importante que de nombreux variants du coronavirus ont déjà fait surface dans le monde. Récemment, le nouveau variant Delta Plus a déjà été identifié dans plusieurs pays, mais les experts manquent encore de données pour évaluer sa dangerosité et sa contagiosité.

Source : Business Insider