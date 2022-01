Covid Simulator : et si on jouait à propager le Covid au bureau ? (feat les antivax)

Entre désinformation, fake news ou complotisme, la pandémie de Covid-19 aura apporté son lot d’incertitudes politiques et de fractures sociales. C’est ce qu’a voulu faire transparaître le développeur de Covid Simulator : un petit jeu indépendant qui permet de simuler la propagation du virus au bureau, en fonction du taux de vaccinés et d’antivax, de personnes masquées, etc.