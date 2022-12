Star Wars Skeleton Crew : mauvaise nouvelle pour la future série Disney+

Actuellement, plusieurs séries Star Wars sont en cours de développement chez Disney et Lucasfilm. On citera Ahsoka, la saison 3 de The Mandalorian, mais aussi The Acolyte et Skeleton Crew. Cette dernière est impactée par de multiples problèmes de production et de logistique qui pourraient repousser sa date de sortie.

Star Wars: Skeleton Crew © Disney

Il semble qu’au moins une des nouvelles séries télévisées à venir de Lucasfilm se soit heurtée à des problèmes de production. Selon de nouveaux rapports, Star Wars: Skeleton Crew connaît de gros soucis de logistique et d’équipe sur le plateau. Les employés sur le tournage se sentiraient notamment « sous-estimés, jetables et non respectés » par la production, selon un site spécialisé.

Star Wars Skelton Crew : un environnement de travail terrible pour les employés

« L’équipe a eu des moments difficiles sur cette production. Ce n’était pas un bon environnement de travail » rapporte une source. La série Skeleton Crew est l’une des rares de Star Wars en production active, aux côtés de la série Ahsoka et de The Acolyte, qui sont toujours en train d’être filmées. Elle semble donc être impactée par de multiples soucis de production et à ce stade, personne ne sait si la série sera repoussée, voir annulée.

Le projet vise à étoffer le côté live-action de la franchise. Bien que peu de choses aient été révélées sur ces trois projets, la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, nous l’a confirmé plus tôt cette année : les fans de la franchise devraient passer un bon moment avec Skeleton Crew. De quoi nous donner envie, même si son avenir reste désormais incertain.

Selon Jon Favreau, Skeleton Crew se situe dans la même chronologie que les autres séries en cours de développement pour Disney+ au sein de la franchise. « Tous ces spectacles sur lesquels nous avons travaillé, The Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett et Skeleton Crew se situent tous dans le même laps de temps » a déclaré Favreau à Entertainment Weekly plus tôt cette année. Ces séries se déroulent après Le Retour du Jedi, entre l’épisode VI et l’épisode VII et seront toutes reliées entre-elles.

Star Wars: Skeleton Crew n’a pas encore de date de sortie officielle, mais nous savons qu’elle devrait sortir en 2023. Espérons que ces soucis de production n’impactent pas sa sortie.

Source : Making Star Wars