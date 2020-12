Cyberpunk 2077 : CD Projekt pourrait être poursuivi en justice

Le studio derrière Cyberpunk 2077, CD Projekt, risque d’être poursuivi en justice à cause du scandale créé par la sortie du jeu. Rien n’est encore confirmé, mais des avocats et des investisseurs de Varsovie en Pologne ont évoqué cette possibilité.

La sortie de Cyberpunk 2077 a très rapidement tourné au cauchemar pour CD Projekt. En seulement quelques jours, l’action-RPG le plus attendu de l’année est devenu la cible de critiques cinglantes à travers le monde. Et pour cause, les versions PS4 et Xbox One sont sorties dans un état lamentable, avant que CD Projekt reconnaisse avoir induit en erreur Microsoft et Sony pour obtenir la certification sur les consoles last-gen.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

À cause des nombreux bugs et problèmes rencontrés par les joueurs, le studio polonais s’est excusé en proposant le remboursement du jeu. Ceux qui ne veulent pas patienter jusqu’à l’arrivée des patchs correctifs peuvent donc demander le remboursement. Néanmoins, les développeurs ont confirmé qu’ils sont en train de corriger les versions last-gen. Une grosse mise à jour est prévue en janvier et une deuxième le mois suivant. En attendant, Sony a retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre.

Le scandale de Cyberpunk 2077 n’est pas encore terminé

Le quotidien The New York Times a récemment publié un article très détaillé sur ce qu’il s’est passé avec Cyberpunk 2077, qui « était censé être le plus grand jeu vidéo de l’année ». Après avoir, entre autres, décrit que le jeu est « truffé d’erreurs, peuplé de personnages dotés d’une intelligence artificielle à peine fonctionnelle et largement incompatible avec les anciennes consoles de jeu censées le supporter », The New York Times a conclu avec un paragraphe pour le moins accablant.

Après avoir perdu plus d’un milliard de dollars en bourse, CD Projekt pourrait être poursuivi en justice à cause de Cyberpunk 2077. L’avocat Mikołaj Orzechowski basé à Varsovie qui est aussi un investisseur de CD Projekt RED a effectivement déclaré que le studio pourrait avoir commis un crime en vertu de l’article 286 du Code pénal. CD Projekt serait donc accusé d’avoir fait une fausse représentation du jeu afin d’obtenir des avantages financiers. Comme l’a annoncé The New York Times, « l’avenir immédiat semble sombre pour les créateurs de Cyberpunk, peut-être même plus sombre que l’avenir qu’ils ont construit à Night City ».

Enfin, nous ne pouvons pas encore savoir si CD Projekt sera réellement poursuivi en justice à cause du scandale créé par la sortie du jeu. Il faut tout de même rappeler que les version PC et Google Stadia de Cyberpunk 2077 sont bien loins de celles de la PS4 et de la Xbox One. Il y a bien quelques bugs, mais ils seront bientôt corrigés par les patchs. D’ailleurs, les développeurs de Cyberpunk 2077 sont furieux contre les responsables du studio pour avoir sorti le jeu alors qu’il n’était pas encore prêt.

Source : DualShockers