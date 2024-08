Epic Games Store : un formidable Souls-like offert aux joueurs cette semaine

Cette semaine, vous pouvez récupérer un excellent et original Souls-like sur l’Epic Games Store. Comme d’habitude, il faut se montrer assez réactif pour profiter de l’offre avant son expiration.

Les joueurs PC peuvent obtenir de quoi s’amuser sans se ruiner en récupérant les jeux gratuits proposés chaque semaine par l’Epic Games Store. Du 8 au 15 août, la plateforme offre le très apprécié DNF Duel et CYGNI – All Guns Blazing, un nouveau shoot’em up.

Un très bon cru donc, comme celui de cette semaine. L’Epic Games Store gâte les amateurs de Souls-like : Death’s Gambit : Afterlife est disponible gratuitement pendant quelques jours.

Le jeu gratuit de l’Epic Games Store cette semaine est un excellent Sous-like

Du 15 au 22 août, vous pouvez récupérer sans frais le jeu Death’s Gambit : Afterlife sur l’Epic Games Store. Le Sous-like en 2D de White Rabbit s’inspire de l’exigence des jeux de FromSoftware. Vous trouverez de nombreux boss impitoyables, des fameux points de sauvegarde faisant réapparaître les ennemis et une jauge d’endurance sur laquelle vous devrez toujours garder un œil.

Toutefois, Death’s Gambit se démarque de Dark Souls ou Elden Ring en piochant du côté du metroidvania. Votre personnage doit récupérer de nouvelles capacités pour accéder à certaines zones. Comme beaucoup de Souls-like en 2D, il emprunte également aux platformers, apportant une belle verticalité à l’expérience.

Notez que vos choix influencent aussi la conclusion d’une histoire particulièrement développée, et le destin du héros, Sorun. Death’s Gambit n’était pas une grande réussite à son lancement en 2018 à cause d’une réalisation moyenne et d’une mauvaise optimisation, en dépit de sa belle direction artistique.

Heureusement, le studio a opéré une large refonte du titre, lui valant ce nouveau nom de Death’s Gambit : Afterlife en 2021. Cette version agrémente le jeu d’une multitude de nouveaux boss, armes, zones et compétences en plus du retravail en profondeur des animations et de l’interface.

En plus d’offrir le Souls-like noté 7,8/10 par les joueurs et la presse sur Metacritic, l’Epic Games Store propose gratuitement le Pack de démarrage Albany pour le célèbre MMO de batailles navales World of Warships. Le contenu additionnel du free-to-play coûte normalement 22,50 €, alors il serait dommage de passer à côté.