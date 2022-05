Décès de Vangelis : où écouter gratuitement la splendide BO de Blade Runner ?

Blade Runner – Crédit : Warner Bros.

C’est un monument de la musique qui s’est envolé vers les cieux. Comme l’a révélé le Premier ministre grec, Vangelis est décédé, terrassé par le Covid-19 à l’âge de 79 ans. Véritable précurseur de la musique électronique, il est notamment célèbre pour avoir composé de nombreuses bandes originales de films mythiques. Parmi elles, on retrouve évidemment celle de Blade Runner, le grand classique SF de Ridley Scott porté par Harrison Ford.

Pour beaucoup, le film n’aurait pas été aussi réussi sans sa musique époustouflante mêlant synthétiseurs futuristes et sonorités classiques. Une bande son cosmique aussi sombre qu’envoûtante qui rend justice à l’atmosphère teintée de spleen retranscrite par le réalisateur. Vous pouvez écouter l’intégralité de cette bande originale en faisant un petit saut sur YouTube :

En parcourant les commentaires, les hommages affluent. Et pour cause, nombre de personnes ont voulu réécouter les morceaux mythiques du film après avoir appris le décès de l’artiste. « Une légende de la musique nous a quittés. Merci Mr Vangelis et reposez en paix », commente ainsi un internaute. « RIP Vangelis. Comme le film, cette musique résiste étonnamment bien au temps », observe un autre. Vous pouvez également parcourir cette playlist où chaque morceau phare est découpé :

Blade Runner : où le regarder ?

Écouter ces sonorités mythiques vous ont donné envie de vous replonger dans le film ? Sachez que celui-ci est disponible à l’achat et à la location sur bon nombre de plateformes. Comme sur YouTube et myCANAL pour ne citer qu’elles. Mais quid de la suite qui prend corps 30 ans plus tard ? Réalisé par Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 est en libre accès sur Netflix et sur StarzPlay. À noter que vous n’êtes pas obligés d’avoir vu le premier opus pour comprendre l’intrigue de cette suite, tout le contexte étant expliqué avec soin.

On vous recommande toutefois chaudement de le visionner avant de passer à 2049. D’une part car c’est un chef d’oeuvre absolu. Mais aussi parce que 2049 embarque une flopée de clins d’œil et de références au premier opus (comme la recherche de Deckard) dont la saveur sera toute particulière si vous l’avez vu en amont.

Et si vous avez adoré la franchise, sachez qu’une série intitulée Blade Runner 2099 est actuellement en cours de préparation. comme l’a confirmé Amazon Studios. Producteur exécutif, Ridley Scott pourrait même réaliser certains épisodes.