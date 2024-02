Waze : la dernière mise à jour va frustrer de nombreux utilisateurs

© Envato

Waze est apprécié pour ses fonctionnalités pratiques. Mais l’application n’est pas exempt de bugs ce qui a le don d’agacer les utilisateurs touchés. Il faut dire que Google ne se presse pour corriger les dysfonctionnements signalés. Une lenteur qui se vérifie encore dans la dernière mise à jour déployée sur l’App Store.

Après la mise à jour décevante publiée en décembre dernier, la version 4.101 de Waze est disponible depuis le 29 janvier pour iOS et CarPlay. Celle-ci permet notamment de corriger un bug qui empêchait d’afficher correctement les passages à niveau. Si ce patch est évidemment bienvenu, d’autres bugs épineux restent encore malheureusement irrésolus. On pense notamment à la disparition aléatoire de l’icône du véhicule qui survient aussi bien sur CarPlay que sur Android Auto.

Waze : le bug de l’icône invisible n’est toujours pas résolu sur CarPlay

Ces derniers temps, l’icône devient en effet invisible chez certains utilisateurs qui peinent à savoir où ils se trouvent sur la carte. Contrairement à Android Auto, lancer Waze sur votre smartphone en amont ne permet pas de résoudre le problème. Ce n’est pas la première fois que cet affichage fait des siennes. En juin dernier, un bug entraînait la disparation de l’icône de la voiture lorsque l’orientation vers le nord était activée.

Waze n’a pas indiqué qu’il enquêtait sur ce problème embêtant. On ne sait donc pas si un correctif est en chantier. Rappelons également qu’un autre problème majeur touche actuellement les utilisateurs de Waze sur Android Auto. Les commandes vocales dysfonctionnent depuis fin décembre. Des usagers déplorent le fait que Waze n’écoute plus leurs requêtes de navigation et ce même si l’Assistant Google les reconnaît.

Espérons pour les automobilistes que des correctifs viennent corriger prochainement les problèmes susmentionnés. Sans cela, Waze s’expose à une fuite de ses utilisateurs fidèles qui pourraient finir par adopter une autre application de navigation moins sujette aux bugs. Outre Google Maps, des alternatives existent sur CarPlay à l’instar de Journey Navigation qui a la particularité de fournir des données météorologiques en temps réel.