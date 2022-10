Des paléontologues découvrent un requin vieux de 439 millions d’années, un record

Fanjingshania renovata © ZHANG HEMING

Une découverte récente d’une nouvelle espèce d’acanthodien en Chine a surpris les scientifiques par son ancienneté. Les restes fossiles ont été récupérés à partir d’échantillons au sein de la Formation de Rongxi, sur un site du comté de Shiqian de la province du Guizhou, dans le sud de la Chine.

Reconstruit à partir de milliers de minuscules fragments de squelette, Fanjingshania renovata, nommé d’après le célèbre site du patrimoine mondial de l’UNESCO Fanjing Shan, est un poisson bizarre, avec une armure osseuse externe et plusieurs paires d’épines de nageoires qui le distinguent des poissons vivants à mâchoires, des requins cartilagineux et des raies. Ces découvertes ont été publiées dans Nature, le 28 septembre.

Une découverte extraordinaire pour la science

L’examen de Fanjingshania par une équipe de chercheurs de l’Académie chinoise des sciences, de l’Université normale de Qujing et de l’Université de Birmingham a révélé que l’espèce était anatomiquement proche des groupes des « requins » épineux, éteints collectivement, connus sous le nom d’acanthodiens, ou Acanthodii — une classe de poissons qui possédait à la fois des caractères des poissons osseux (Osteichthyes) et des poissons cartilagineux (Chondrichthyes).

Les chercheurs ont identifié des caractéristiques qui distinguent Fanjingshania de tout vertébré connu. « Il s’agit du poisson à mâchoires le plus ancien dont l’anatomie est connue » a déclaré le professeur ZHU Min de l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés (IVPP) de l’Académie chinoise des sciences. « Les nouvelles données nous ont permis de placer Fanjingshania dans l’arbre phylogénétique des premiers vertébrés et d’obtenir des informations indispensables sur les étapes évolutives menant à l’origine d’adaptations importantes des vertébrés telles que les mâchoires, les systèmes sensoriels et les appendices appariés » ajoute-t-il dans sa recherche.

À lire : Un gigantesque fossile de ptérosaure du Jurassique vient d’être retrouvé sur une plage écossaise

Cette nouvelle espèce remonte à la période silurienne, il y a entre 443,8 millions et 419,2 millions d’années, soit environ 15 millions d’années de plus que le plus ancien poisson à mâchoires connu. Fanjingshania est, de fait, le plus ancien vertébré à mâchoires trouvé à ce jour.

Ses os fossilisés montrent également des signes d’un processus connu sous le nom de résorption, lorsque des parties d’os ou de dents se décomposent et sont ensuite remplacées, souvent au cours du développement de l’organisme.

« Ce niveau de modification des tissus durs est sans précédent chez les chondrichtyens », a déclaré l’auteur principal de l’étude Plamen Andreev, paléontologue à l’Université normale de Qujing en Chine. Il montre une « plasticité supérieure à tout ce que l’on a vu jusqu’à aujourd’hui », réécrivant les origines évolutives des squelettes modernes, y compris ceux des humains.

Source : Nature