Des smartphones avec une autonomie d’une semaine sur le point de débarquer ?

Suite à l’annonce d’une batterie Lithium-ion Si/C de 15 000 mAh, faite par le constructeur Realme, on pourrait assister dans un futur proche à l’arrivée des smartphones pouvant fonctionner nettement plus longtemps que les modèles actuels. Faisons le point sur les récentes évolutions des technologies.

Realme annonce un smartphone avec une batterie de 15 000 mAh.

Depuis une grosse vingtaine d’années, les batteries de nos smartphones (et des ordinateurs portables) utilisent la technologie Lithium ion. Elles exploitent une anode en graphite (carbone). Si la technologie est désormais parfaitement maîtrisée, elle présente l’inconvénient d’offrir une densité énergétique quelque peu limitée.

Du coup, si on désire obtenir une capacité élevée, il faut intégrer une très grosse batterie, ce qui n’arrange pas les fabricants de smartphones. Ainsi, les batteries Lithium ion des smartphones ont le plus souvent une capacité comprise entre 4870 mAh et 5300 mAh, à l’image du tout dernier Pixel 10 Pro de Google ou des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra de Samsung. Et si certains modèles, comme le OnePlus 13R (lancé en janvier), embarquent une batterie lithium-ion de 6000 mAh, rares sont les smartphones qui offrent une capacité encore plus élevée avec cette technologie.

Les nouvelles batteries au silicium font bondir les autonomies

C’est pourquoi, depuis quelques années, certains constructeurs ont commencé à proposer des smartphones dotés d’une batterie de type Lithium Si/C. Car, en remplaçant une (petite) partie du graphite de l’anode par du silicium, la densité énergétique est considérablement accrue (elle est presque doublée !).

Un autre intérêt de cette technologie réside dans le fait que les constructeurs peuvent également opter pour des batteries offrant la même autonomie, mais avec un encombrement réduit. A l’heure des smartphones ultra fins ou pliants, cette technologie devrait se démocratiser rapidement.

D’autant que certains constructeurs asiatiques ont déjà lancé les hostilités, comme Honor, dont le Magic 7 Lite, lancé en tout début d’année, est équipé d’une batterie Lithium-ion Si/C de 6600 mAh, malgré son poids de 189 grammes. D’autres smartphones dotés de cette technologie ont été lancés en Inde, comme une version du OnePlus Nord CE5. Le modèle indien intègre une batterie Lithium-ion Si/C de 7100 mAh, alors que la version vendue en Europe est dotée d’une batterie plus conventionnelle, de 5200 mAh. C’est aussi le cas du Xiaomi Poco F7, dont la version indienne embarque une batterie Lithium-ion Si/C de 7550 mAh (et de 6500 mAh « seulement » pour le modèle disponible chez nous).

Le Poco F7 avec une batterie Lithuium-ion Si/C de 6500 mAh.

Anode 100 % Silicium : une semaine d’autonomie dès fin 2025 ?

Et, comme les technologies semblent progresser rapidement dans ce domaine, on pourrait donc voir arriver dans les prochains mois, comme l’annonce Realme, des batteries Lithium-Si (avec une anode composée entièrement de silicium), susceptibles de révolutionner l’autonomie des smartphones. En effet, le constructeur chinois prévoit d’utiliser très bientôt une batterie Lithium-Si d’une capacité de 15 000 mAh, qui permettrait d’obtenir une autonomie de 53 heures en streaming vidéo. Cette capacité, deux fois supérieure à la plus grande capacité disponible actuellement, devrait permettre aux smartphones d’approcher une semaine d’autonomie (dans le cadre d’une utilisation « normale » et relativement peu intensive).

Si on désire voir encore plus loin dans le temps, on pourrait voir débarquer deux autres technologies : les batteries à l’état solide et les batteries au graphène. Malheureusement, cette dernière technologie, extrêmement prometteuse, a été présentée il y a plus d’une dizaine d’année et n’en finit pas d’arriver très prochainement.

Les smartphones déjà dotés d’une batterie Lithium-ion Si/C

Quelques modèles, tous provenant de fabricants chinois, sont déjà disponibles sur le marché :