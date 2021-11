Dexter New Blood a commencé, une nouvelle fin devient possible

Dexter : New Blood voit Dexter mener une vie relativement normale à Iron Lake, New York. Depuis son nouveau départ, il n’a tué personne et il sort avec le shérif de la ville (Julia Jones). Cependant, lorsqu’une vague de crimes frappe Iron Lake, Dexter retombe dans ses vieilles habitudes.

Image extraite de Dexter New Blood – Crédits : Showtime Networks

Seulement quatre des dix épisodes de la mini-série ont été partagés aux critiques professionnels. Les retours semblent plutôt cohérents dans leur ensemble. Pas de grandes envolées lyriques, pas de grandes déceptions. La qualité est, semble-t-il, honorable, à l’image des saisons 5, 6 et 7. Et surtout ils reconnaissent la difficulté de l’exercice après une fin si décevante. Il semblerait que Dexter Morgan intrigue à nouveau. Finalement, comme nous le révélait la bande-annonce, le tueur en série n’a pas changé.

Dexter New Blood tente de proposer une nouvelle fin

Dans Dexter : New Blood, Clyde Phillips (producteur exécutif), et Michael C. Hall (Dexter) n’ont d’autre choix que de combler un terrible fossé créé entre le personnage et son public. La précédente fin du show est considérée comme l’une des pires de tous les temps. Dexter y choisissait de s’isoler, lui et son « dark passenger », dans les forêts reculées d’Oregon. Phillips, le producteur exécutif de retour à la tête de ce navire échoué, avait quitté la série bien avant. À la fin de la saison 4. Cela ne l’a pas empêché à l’époque d’être lui-même très déçu par cette fin proposée par l’équipe en son absence.

Clyde Phillips avait imaginé une autre fin

Phillips partage le mécontentement des fans avec le dernier épisode et déclare que la principale raison de la reprise est de profiter de l’occasion pour réparer les événements qui se sont produits jusqu’au moment où les histoires sont devenues plus difficiles à gérer. L’idée originale de Phillips pour mettre fin à Dexter la voici :

« Ma fin personnelle pour la série était qu‘il allait être exécuté pour ses crimes. Il est allongé sur la table, et devant la fenêtre se trouve toutes les personnes qu’il a tuées. C’était juste dans ma tête. Je n’ai jamais présenté cela à personne. »

Annoncé comme une mini-série et non une saison, Dexter va-t-il disparaitre pour de bon dans New Blood ?

Source : screenrant