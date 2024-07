The Acolyte : la fin alternative de la saison 1 dévoilée, c’est encore plus romantique

Les langues se délient quelques jours après la diffusion du dernier épisode de The Acolyte. L’acteur de Qimir vient de révéler qu’une fin alternative plus romantique avait été tournée pour conclure la saison 1. Attention gros spoilers en approche !

Alors que la saison 1 de The Acolyte est terminée, des anecdotes sur les coulisses de tournage se dévoilent. Notamment sur la fin de l’ultime épisode. Après avoir tué Sol, Osha accepte de devenir la disciple de Qimir, le puissant manipulateur du côté obscur. Celui-ci efface la mémoire de Mae pour éviter que les Jedi se servent d’elle pour les retrouver. Avance rapide jusqu’à l’avant-dernière scène de l’épisode. Alors qu’Osha contemple la mer et l’horizon, Qimir la rejoint et lui prend la main. Un début de romance qui se dessine ?

Il semblerait bien que oui. Interrogé par Vulture, Manny Jacinto, l’interprète de Qimir, explique d’ailleurs qu’un dénouement encore plus romantique était initialement prévu pour la série Star Wars. Les deux personnages auraient dû échanger un baiser, scellant leur union dans le côté obscur de la Force. “Nous avons estimé que cela n’était peut-être pas vraiment justifié à ce moment-là. Je pense que c’était tout simplement trop tôt“, explique l’acteur.

The Acolyte : une histoire d’amour entre Osha et Qimir dans la saison 2 ?

Décision a donc été prise de couper ce baiser au montage. Le comédien a alors suggéré que les deux protagonistes pourraient simplement se tenir la main à la place. Cela apparaîtrait comme “une sorte de geste physique qui montre qu’il tient à elle, qu’il la comprend, et qu’ils sont ensemble maintenant. En cas de saison 2, c’est quelque chose sur lequel nous pourrions peut-être travailler, si les fans le souhaitent”, anticipe l’acteur.

A lire > The Acolyte : comment le Sith neutralise les sabres laser des Jedi dans l’épisode 5

Alors que The Acolyte est loin de faire l’unanimité, nul doute qu’une telle orientation scénaristique risque de diviser les fans. Certains estimeront que cette idylle naissante a simplement pour but de séduire le grand public. D’autres trouveront intéressant que la dynamique maître-apprentie soit teintée de romance. Pour le moment, une potentielle saison 2 n’a pas été confirmée malgré les arcs narratifs laissés en suspens par la série.