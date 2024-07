Xbox Game Pass : Crash Bandicoot, Tony Hawk, ces jeux Activision débarquent dès cet été

Xbox Game Pass © Xbox / Tom’s Guide

Le catalogue Xbox Game Pass s’enrichit de titres Activision emblématiques. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 font partie des premiers jeux à arriver dès août. D’autres titres suivront dans les mois à venir, pour le plus grand bonheur des abonnés.

Crash Bandicoot ouvre la marche : Activision débarque sur le Xbox Game Pass

Plutôt que de proposer l’intégralité du catalogue d’Activision en une seule fois, Microsoft a opté pour une introduction progressive de ces titres sur Xbox Game Pass. Une stratégie qui vise probablement à maintenir l’intérêt des abonnés.

Parmi les premières sorties attendues, les joueurs pourront redécouvrir le remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et la Spyro Reignited Trilogy, deux classiques qui ont marqué des générations de gamers.

En attendant ces sorties très attendues, les abonnés pourront se réjouir de l’arrivée de la Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Ce jeu, qui a connu un succès phénoménal (avec 20 millions d’unités vendues à travers le monde), sera bientôt accessible sur la plateforme.

Une question brûle toutefois les lèvres : quand les anciens opus de la série Call of Duty seront-ils disponibles sur le service ? Ces titres sont réclamés à cor et à cri depuis l’acquisition d’Activision par Microsoft. Des classiques comme Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: WWII sont souvent cités parmi les meilleurs jeux de tir de tous les temps.

Parmi les jeux d’Activision, Guitar Hero est un autre titre très attendu sur Xbox Game Pass. Ce jeu musical, où les joueurs utilisent une guitare en plastique pour jouer des morceaux de rock emblématiques, a été un phénomène culturel dans les années 2000.

