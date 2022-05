Disney+ : combien de pubs faudra-t-il regarder pour payer son abonnement moins cher ?

La plateforme Disney+ va lancer un abonnement moins cher à la fin de l’année, à condition d’accepter quelques pauses publicitaires. Si cette nouvelle offre sera disponible aux États-Unis dans un premier temps, elle pourrait bien arriver en France, et ce, dès 2023.

Disney+ « France » – Crédit : phonandroid

Pour Disney+, l’objectif clairement annoncé est d’atteindre les 230 millions d’abonnés en 2024, afin de dépasser Netflix. Kareem Daniel, chargé de la monétisation du service de streaming, a indiqué que cette nouvelle offre rendra la plateforme plus accessible, bénéficiant « à tous : consommateurs, annonceurs et créateurs ».

À quel type d’offre et à quelles publicités peut-on s’attendre ?

Disney+ devrait en revanche diffuser quatre minutes de publicité pour toutes les vidéos d’une heure ou moins. C’est à peu près la même durée que chez ses concurrents, qui ont également lancé ce type d’offre aux États-Unis.

Là-bas, c’est la plateforme de streaming Hulu qui diffuse le plus de publicités (12 par heure). Netflix, qui s’est tenu à l’écart jusqu’à présent, devrait proposer sa propre offre publicitaire dès 2023 si l’on en croit une déclaration récente de son PDG. Ces abonnements s’ajoutent à une offre de plus en plus importante, dans lequel il est parfois difficile de s’y retrouver.

Dans le cas de Disney+, les publicités proposées seront adaptées à un public familial (pas de politique ni d’alcool, donc). Le géant américain a aussi déclaré qu’aucune publicité ne sera diffusée sur les profils « Enfant », et que les plus jeunes ne seront pas plus ciblés que les autres. Disney+ ne diffusera pas de publicité pour ses concurrents, ce qui n’est pas le cas des autres plateformes américaines.

Quel sera le prix de l’abonnement ?

L’information n’a pas encore été communiquée par Disney+ : on sait uniquement que l’abonnement sera moins cher. Il est actuellement à 8,99 dollars aux États-Unis, contre 7,99 euros en France.

Reste à savoir si elle arrivera bien en France, et à quelle date. Cela pourrait se faire très prochainement : la plateforme aux grandes oreilles souhaite étendre cette offre en AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) à l’international, et ce, dès que possible.

Source : Pocket-link