Pourquoi Telegram a disparu de l’App Store

Telegram a été brièvement retiré de l’App Store dans plusieurs pays après qu’Apple a détecté du contenu pédopornographique. Ce dernier a été supprimé et l’utilisateur l’ayant publié a été banni. La messagerie a ensuite été rétablie.

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Lundi soir, certains utilisateurs ne parvenaient plus à accéder à la fiche Telegram de l’App Store dans certaines régions. Les usagers qui effectuaient une recherche ou qui ouvraient un lien direct vers l’application constataient amèrement qu’elle n’était plus disponible. La célèbre messagerie instantanée a-t-elle été bannie pour toujours ? Pas de panique, il s’agissait simplement d’un retrait momentané.

“Les rumeurs de ma mort sont grandement exagérées”, a notammnet réagi le compte X officiel de Telegram pour rassurer sa communauté, sans préciser toutefois la raison de cette disparition soudaine.

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Telegram a été supprimé brièvement de l’App Store

Contacté par 9to5Mac, Apple a donné de son côté davantage de détails. “Nous avons brièvement retiré Telegram de l’App Store après que notre examen a révélé un contenu enfreignant nos règles strictes interdisant la diffusion de contenu pédopornographique. L’application a ensuite été rétablie après que le développeur a rapidement supprimé le contenu et banni l’utilisateur qui l’avait publié”, a expliqué la firme de Cupertino.

A noter que les utilisateurs ayant déjà installé Telegram n’ont pas été affectés par le retrait de l’application, laquelle étant déjà installée sur leur iPhone. Ce retrait temporaire visait probablement à empêcher de nouveaux téléchargements pendant que les contenus incriminés étaient supprimés. Apple réagit généralement très rapidement lorsqu’elle identifie des contenus pédopornographiques.

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

Ce n’est pas la première fois que Telegram disparaît fugacement de l’App Store. Apple l’avait notamment retiré temporairement en février 2018 après avoir découvert du “contenu inapproprié”. En 2023, Telegram avait été suspendu brièvement au Brésil pour avoir omis de fournir aux autorités des informations sur des groupes accusés de promouvoir la violence dans les écoles.

En 2024, l’application avait été retirée de l’App Store chinois, à l’instar de WhatsApp, Threads et Signal, suite à une injonction de l’autorité de régulation d’Internet du pays. Ce retrait est toujours en vigueur.