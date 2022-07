Disney lance un cocktail Star Wars à 5000 dollars

Quand on aime, on ne compte pas. C’est probablement ce que se diront les fans de la franchise Star Wars qui pourront déguster ce cocktail au prix exorbitant. C’est via un communiqué de presse que Disney a annoncé ce lancement pour le moins original. Les clients du Disney Wish, paquebot de la firme aux grandes oreilles, mettra ainsi en vente ce breuvage, baptisé Kaiburr Crystal. Il sera vendu exclusivement au Hyperspace Lounge Bar. Ce lieu est unique par son décor et permettra aux visiteurs d’entrer dans l’univers Star Wars. Cette « attraction » à part entière fait partie d’une série d’expériences immersives proposées sur le navire.

Un cocktail Star Wars à 5000 dollars ! – Crédit : Disney

Malgré un prix affolant, cette annonce fait déjà des émules. Tout cela résulte d’une stratégie marketing bien huilée. Pour une telle somme, les clients espèrent en tout cas vivre un moment unique.

Star Wars et sa boisson à prix d’or

Pour ce prix, vous n’aurez pas le droit qu’à une simple boisson. Les consommateurs se verront offrir cette dernière dans une réplique de Camtono. Il faudra appuyer sur un cadran et une série de boutons pour accéder à plusieurs verres. Ces derniers contiennent du Cognac, du Bourbon, du Porto et un mélange secret de fruits. Les clients peuvent conserver les tasses et assiettes en argent utilisées pour servir les boissons. Ils recevront par la suite un équipement personnalisé dans leurs cabines respectives.

A l’issue de expérience, les consommateurs se verront offrir une bouteille de vin Skywalker, accompagnée d’une invitation pour découvrir le vignoble de production. Fort heureusement, les bars du navire proposeront d’autres boissons « thémées » Star Wars à des prix bien plus accessibles. Mais l’engouement est déjà tel qu’il faudra réserver son cocktail avant le départ.

Une idée géniale ou décadente ? Chacun se fera son avis sur la question. Mais une nouvelle fois, Disney joue la carte de l’innovation. Un joli cadeau pour les fans !

