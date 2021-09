Disney+ octobre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Star Wars fête aussi Halloween – Crédit : Lucasfilm

Disney+ dévoile son programme pour octobre 2021 et le géant du divertissement met l’accent sur une fête attendue : Halloween. Pour célébrer les morts, le service de streaming a plusieurs programmes dans sa besace entre films et séries. Comme toujours, on trouve également des documentaires. Certains se destinent aux plus jeunes et d’autres aux adultes, déconseillés aux moins de 18 ans… Retour sur ce mois d’octobre 2021 !

A ne pas manquer en octobre 2021 sur Disney+

LEGO Star Wars fête Halloween avec son lot d’histoires effrayantes (1er octobre)

LEGO Star Wars ne rate pas les fêtes et Halloween est célébré sur Disney+. Un film original et inédit dans lequel trois histoires effrayantes sont racontées avec des méchants emblématiques de la franchise. Sans nul doute une œuvre à ne pas manquer pour le mois d’octobre…

Muppets Haunted Mansion, un film sous le signe de la frayeur (8 octobre)

Ah, les Muppets… Tout le monde aime cette joyeuse petite bande. Et Disney met à l’honneur les plus célèbres marionnettes de la télévision avec ce film inédit appelé Muppets Haunted Mansion. Comme son nom l’indique (pour les anglophones), l’intrigue se déroule dans un manoir hanté. Une production à ne pas louper.

De l’autre côté, l’anthologie horrifique sous forme de série (13 octobre)

Plusieurs épisodes horrifiques pour Halloween – Crédit : Disney+

De l’autre côté est la nouvelle anthologie horrifique de Disney+. Chaque épisode présente une histoire fantastique tirée de l’œuvre de R.L. Stine (Chair de Poule). La série promet des histoires mettant en scène des aliens, des fantômes, des sorcières, des dimensions parallèles…

22 nouveaux épisodes des Simpson avec la saison 32 (20 octobre)

Les Simpson est désormais une série de Disney et de nouveaux épisodes arrivent en exclusivité à partir du 20 octobre. 32 nouveaux épisodes mettant en scène la plus célèbre des familles américaines, composée de Bart, Marge, Maggie, Lisa et Homer. Comme toujours, la série dépeint avec beaucoup d’humour le quotidien aux USA. On s’attend aussi à l’épisode d’Halloween, comme tous les ans !

Reservation Dogs ou l’histoire tirée de la vie de Sterlin Harjo (13 octobre)

Et puisqu’il ne faut pas que de l’horreur, Reservation Dogs a retenu notre attention. Une histoire tirée de la vie de Sterlin Harjo dans laquelle quatre adolescents un peu délinquants sur les bords commettent des larcins dans une réserve autochtone à Oklahoma avec le rêve d’aller en Californie. Deux épisodes seront proposés au lancement avec une diffusion hebdomadaire.

Disney+ Star : le calendrier des sorties d’octobre 2021

Vendredi 1er octobre :

Möbius > Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance.

20 ans d’écart > Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable conscience professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image de femme coincée.

Mercredi 6 octobre :

Amour fou > Rebecca et Romain sont mariés. Un bonheur apparemment sans nuage jusqu’à l’arrivée du frère de Romain, Mickaël et de sa petite amie Émilie. Une nuit, Romain et Rebecca surprennent Mickaël chargeant un tapis roulé dans son coffre. Le lendemain, ils réalisent qu’Emilie a mystérieusement disparu…

Vendredi 8 octobre :

Margaret > Lisa, une lycéenne new-yorkaise de 17 ans, est persuadée d’être responsable d’un accident de la circulation qui a coûté la vie à une femme. Cet évènement va la faire grandir plus vite que prévu.

Mercredi 13 octobre :

Reservation Dogs > Quatre adolescents résident dans une réserve amérindiene dans l’Oklahoma. Par ennui, ils commettent des crimes mineurs…

The Orville (saisons 1 à 2) > Les aventures de l’équipage de bras cassés d’Orville, un vaisseau spatial de la flotte interstellaire terrienne plus de toute fraîcheur, 400 ans dans le futur…

Vendredi 15 octobre :

Patty Cake$ > Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux.Elle doit cependant s’occuper de sa grand-mère qu’elle adore, et de sa mère…

Poltergeist > Un « Poltergeist », esprit refusant la mort, sème la terreur dans la maison d’un couple californien.

Vendredi 22 octobre :

The Predator > Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l’ADN d’autres espèces. Alors qu’un jeune garçon devient accidentellement leur cible, seul un équipage hétéroclite d’anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.

This Is Not a Love Story > Greg est un lycéen introverti, adepte de l’autodérision, qui compte bien finir son année de Terminale le plus discrètement possible. Il passe la plupart de son temps avec son seul ami, Earl, à refaire ses propres versions de grands films classiques.

Pyramide > En Égypte, en plein désert, des archéologues découvrent une pyramide unique en son genre. En y pénétrant, ils vont affronter bien plus qu’une malédiction. Ils sont piégés au cœur d’un labyrinthe, et quelque chose les traque…

Amour, piments et bossa nova > La superbe Isabella est née avec un don unique: elle sait, avec un génie incomparable, cuisiner des plats qui titillent le palais et faire fondre le coeur des hommes. Pourtant, quand Isabella rencontre le beau Toninho, elle renonce à son rêve de devenir un grand chef à l’étranger pour rester au Bresil et travailler dans la buvette de ce dernier. Mais Isabella souffre de son besoin de contrôler le moindre mouvement, y compris d’avoir le dessus en amour ! Cela est insupportable pour Toninho le macho, qui en vient à la tromper. De dépit, Isabella s’enfuit à San Francisco ou elle connaît le succès en devenant présentatrice à la télévision.

Mercredi 27 octobre :

FBI : Duo très spécial > L’association inattendue entre un agent du FBI et un gentleman-cambrioleur ! Pour éviter de retourner en prison, Neal Caffrey propose à l’agent Peter Burke une solution alternative : sa liberté en échange de son aide pour traquer d’autres criminels. Notre escroc saura-t-il tenir parole ?

Au-delà des murs > Lisa, jeune orthophoniste, s’installe dans une maison en ville dont elle a mystérieusement héritée. Elle découvre des pièces et des couloirs qui apparaissent puis disparaissent, suscitant son effroi.

The Chi (saison 4) > Au sein d’un quartier difficile au sud de Chicago, de réels dangers rôdent. Dans ce contexte, les vies interconnectées d’Emmett, Brandon, Ronnie et Kevin, confrontés au passage à l’âge adulte, prennent des tournures inattendues.

American Dad (saison 17) > Agent de la CIA, Stan Smith est aussi un époux comblé et un fier papa. Le problème c’est que son fils a une légère tendance à verser dans la paranoïa. Prêt à tout pour défendre sa patrie, il n’hésiterait pas à tirer sur son grille-pain si celui-ci était suspecté de trahison…

Vendredi 29 octobre :

La colline a des yeux 2 > Des recrues de la National Guard s’entraînent dans le désert du Nouveau Mexique. Le lieu, qui servit jadis à l’armée américaine comme zone expérimentation nucléaire, est peuplé de mutants…

A l’origine > En France, aujourd’hui, un petit escroc sans envergure réussit à se faire passer pour un chef de chantier responsable de la construction d’un tronçon d’autoroute. Il va duper toute une région…

Disney+ : le calendrier des sorties d’octobre 2021

Vendredi 1er octobre :

LEGO Star Wars : Histoire terrifiantes > Poe et BB-8 font un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar, où ils rencontreront l’avide et sournois, Graballa le Hutt, qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire le premier hôtel de luxe de la galaxie. En attendant que son X-Wing soit réparé, Poe, BB-8, Graballa et Dean s’aventurent dans les profondeurs du mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vaneé. En chemin, Vaneé raconte trois histoires effrayantes liées à d’anciens artefacts et à des méchants emblématiques de toutes les époques de Star Wars…

Mercredi 6 octobre :

Dans les étoiles > Programme Disney+

Luz à Osville > Luz est une adolescente qui se retrouve accidentellement plongée dans le Royaume des Démons. Elle a un rêve : devenir une sorcière.

De l’amour dans l’air > Huit histoires reliées entre elles et ancrées dans l’amour sur fond de pandémie.

Vendredi 8 octobre :

Muppets Haunted Mansion > Les Muppets vont tenter de passer une seule nuit dans la célèbre attraction Disney, « La Maison hantée ».

Mission Titanic > Mission Titanic suit les premières plongées depuis près de 15 ans au coeur du Titanic.

Mercredi 13 octobre :

De l’autre côté > Une mini-série anthologique mêlant horreur et comédie, adaptée des comic-books de R.L. Stine.

Baymax et les Nouveaux Héros (saison 3) > Avec l’aide leurs amis, Hiro, un génie de 14 ans fasciné par les nouvelles technologies, et son inséparable compagnon Baymax, un robot doté de fortes capacités de compassion, se lancent dans des aventures high-tech afin de protéger leur ville contre une nouvelle génération de vilains « améliorés ».

Des liens trop étroits > Adapté du roman éponyme de Clara Salaman, « Des liens trop étroits » est une série dramatique en trois épisodes qui suit le quotidien de la psychiatre judiciaire Emma Robertson, chargée d’évaluer la santé mentale de sa patiente Connie Mortensen. Cette dernière, épouse et mère de famille sans histoire, est accusée d’un crime abject. L’expertise d’Emma doit déterminer si Connie est passible d’une peine de prison à vie dans un hôpital psychiatrique sécurisé, ou si une libération et une réinsertion sont envisageables. Bien décidée à faire de cette affaire très médiatisée un véritable tremplin pour sa carrière, la psychiatre cherche à comprendre au fil des sessions ce qui s’est passé le soir du crime. Mais les séances se transforment rapidement en un jeu psychologique complexe, sous-tendu d’allusions sexuelles. Alors que la thérapeute ressent une empathie grandissante envers l’accusée, cette dernière semble saisir la moindre faiblesse de son interlocutrice pour l’exploiter à son avantage. Emma parviendra-t-elle à ce que justice soit rendue sans se détruire elle-même au passage ?

Vendredi 15 octobre :

Les petits mouchoirs > A la suite d’un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées.

Mercredi 20 octobre :

Les coulisses de Disney > « Les Coulisses de Disney » lève le voile sur la Walt Disney Company comme jamais.

Les Simpson (saison 32) > Les Simpson vivent à Springfield. Homer, le père, a deux passions : regarder la télé et boire des bières. Mais son quotidien est rarement reposant, entre son fils Bart le cancre, sa fille Lisa la surdouée, ou encore sa femme Marge qui ne supporte pas de le voir se soûler à longueur de journée.

Single Parents (saisons 1 à 2) > Le quotidien d’un groupe de parents célibataires qui s’épaulent pour élever du mieux possible leurs enfants et se soutenir dans leur recherche de l’amour…

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires > Spider-Man et ses incroyables amis travaillent ensemble pour affronter les méchants et sauver les gens en danger. Rencontrez les gentils amis qui aident Spider-Man à sauver la situation !

The Fosters > Un couple de lesbiennes – une policière et une enseignante dans une école privée – sont les mamans de trois enfants : un fils biologique et des jumeaux adoptés, une fille et un garçon. Leur équilibre familial est bousculé lorsqu’elles accueillent une adolescente rebelle au sein de leur foyer…

L’Amérique inexplorée > Découvrez plusieurs lieux uniques du territoire américain.

Vendredi 22 octobre :

Les ailes de Patagonie > L’écrivain Sylvain Tesson accompagne une expédition du Groupe Militaire de Haute Montagne en Patagonie. Ils veulent rendre hommage aux héros de l’Aéropostale, Mermoz, Saint Exupéry et Guillaumet, en gravissant l’une des aiguilles qui portent leurs noms, dans le massif du Fitz Roy.

Mercredi 27 octobre :

Jean-Christophe & Winnie > Jean-Christophe, le jeune garçon qui a partagé d’innombrables aventures avec ses animaux en peluche dans la Forêt des Rêves bleus, est maintenant devenu adulte. Mais tôt ou tard, le passé nous rattrape toujours…