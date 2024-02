Disney+ supprime près de 200 contenus subitement dont des films cultes

© Disney

Disney+ ne fait pas spécialement le bonheur de ses abonnés en ce moment. La plateforme va bientôt mettre en place une nouvelle mesure particulièrement impopulaire comme Netflix l’an dernier. Ainsi, le partage de compte sur Disney+ sera interdit à partir du 14 mars 2024.

Le service prévient qu’utiliser les mots de passe et les identifiants d’une personne qui ne vit pas dans votre foyer pourrait même faire bannir son compte. Pour ne rien arranger, Disney+ vient de prendre une deuxième décision controversée, cette fois en toute discrétion. La plateforme a supprimé quasiment 200 contenus de son catalogue.

Disney+ supprime discrètement de nombreux contenus de son catalogue

Il arrive régulièrement que les plateformes de SVOD retirent du contenu de leur bibliothèque, généralement parce que leurs droits d’exploitation ont expiré ou pour ne pas payer leur hébergement. Disney+ vient cette fois de retirer près de 200 contenus de son service en Europe, en Moyen-Orient et en Afrique après un examen de son catalogue.

Toutes les catégories sont concernées, des films d’animation aux courts-métrages en passant par des documentaires. Depuis le 2 février dernier, un très grand nombre de productions Disney en live-action ne sont plus disponibles, comme L’Espion aux Pattes de Velours, Monte là-d’ssus, L’Honorable Griffin ou encore Quatre Bassets pour un Danois.

Quelques séries TV tirent aussi leur révérence, notamment Zenon, la fille du 21ᵉ siècle. Les amateurs de sport doivent aussi faire leurs adieux à plusieurs documentaires d’ESPN. Par exemple, Youngstown Boys qui aborde la dynamique des classes et du pouvoir dans les sports universitaires via le parcours de deux stars du football américain, n’est plus disponible sur Disney+.

À vrai dire, la plupart des contenus sportifs qui disparaissent traitent de la NFL. Les films d’animation cultes comme Le Dragon Récalcitrant et Darby O’Gill et les Farfadets ont aussi disparu subitement du service.

Rappelons qu’en mai 2023, Disney+ supprimait déjà plusieurs contenus considérés comme sous-performants. La disparition régulière de programmes ne devrait pas réjouir les abonnés, qui payent de plus en plus cher leurs abonnements de SVOD. Bien sûr, ils peuvent compter sur l’arrivée constante de nouveaux programmes pour leur donner envie de conserver ces services.

