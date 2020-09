Doctor Strange : Quel âge a l’Ancien dans le MCU ?

L’Ancien, introduit dans le MCU dans le film Doctor Strange, a joué un rôlé clé dans la transformation du neurochirurgien. Mais beaucoup de mystère entoure toujours de l’ancienne Sorcière Suprême, et notamment son véritable âge.

L’Ancien dans Doctor Strange – Crédit : Marvel Studios

L’Ancien ne parle jamais de son passé. Mordo lui-même déclare dans Doctor Strange que personne ne connaît son âge. Mais en réunissant quelques indices, les fans de Marvel ont après la sortie du film proposé plusieurs estimations. En se basant sur des propos de Mordo, qui avait évoqué dans un dialogue « des siècles de vie » de l’Ancien, on pouvait en effet deviner que cette dernière était âgée de plusieurs centaines d’années, mais vraisemblablement de moins de 1000 ans.

Finalement, le scénariste de Doctor Strange Jon Spaihts a donné une réponse officielle quelques mois plus tard dans une interview avec le magazine Vulture. Il avait alors déclaré que l’Ancien était âgée de 700 ans. De son côté, le patron des studios Marvel Kevin Feige avait donné un âge plus proche de celui du personnage dans les comics, c’est-à-dire 500 ans. Mais le MCU a pris beaucoup de liberté par rapport au comics, changeant même le sexe de l’Ancien, qui est à l’origine un homme.

L’Ancien de retour dans Doctor Strange 2 ?

La vie de l’Ancien à l’écran aura cependant été assez courte, puisqu’elle meurt dans Doctor Strange. Mais elle a pu revenir dans Avengers : Endgame, grâce au voyage dans le temps. L’Ancien a à nouveau joué un rôle essentiel, puisqu’elle a accepté de confier la Pierre du temps à Bruce Banner, permettant ainsi aux Avengers de déjouer les plans de Thanos. La Socière Suprême, incarnée par Tilda Swinton à l’écran, n’a donc peut-être pas disparu complètement du MCU.

Nous savons déjà que Doctor Strange 2 explorera de multiples réalités alternatives, ce qui pourrait réserver beaucoup de surprises, et pourquoi pas une apparition de l’Ancien. Le film introduira également de tout nouveaux personnages auxquels le public ne s’attend pas, a promis Kevin Feige en décembre dernier. Il faudra cependant être patient pour les découvrir. En raison de la crise pandémique, la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été repoussée à mars 2022.

Source : SCREEN RANT