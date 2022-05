Doctor Who : David Tennant et Catherine Tate seront de retour pour le 60e anniversaire de la série

À l’occasion du 60e anniversaire de la série Doctor Who, le duo iconique de David Tennant et Catherine Tate sera de retour. Les deux acteurs sont en train de filmer des scènes qui seront diffusées en 2023.

Doctor Who, la série culte de science-fiction lancée par la BBC en 1963, prépare son 60e anniversaire pour 2023. La BBC a déjà fait plusieurs révélations pour la suite de la série. Le duo iconique de David Tennant et Catherine Tate va faire son grand retour après plusieurs années.

David Tennant et Catherine Tate – Crédit : BBC

David Tennant a interprété le dixième Docteur pour la première fois en 2005. Le Seigneur du Temps a eu plusieurs compagnons, dont Donna Noble interprétée par Catherine Tate. Elle était la compagne exclusive du Docteur au cours de la quatrième saison. Le dixième Docteur est considéré comme étant l’une des meilleures versions du Seigneur du Temps. Son apparition à l’écran avec Donna Noble a été très appréciée par les fans.

David Tennant et Catherine Tate reprendront leur rôle respectif pour le 60e anniversaire de Doctor Who

La BBC a déclaré que « le Docteur et Donna se sont séparés lorsque le Docteur a dû effacer la mémoire de Donna, lui faisant oublier lui-même, afin de lui sauver la vie. Il a quitté sa famille avec un avertissement : si jamais elle s’en souvient, elle mourra. Mais avec les deux qui vont revenir face à face une fois de plus, la grande question est, qu’est-ce qui rapproche le Docteur et Donna ? ».

En effet, le Docteur et Donna ne devaient plus jamais se voir depuis cette dernière scène. Nous ne savons donc pas encore ce qui causera leur retour en 2023. En tout cas, David Tennant et Catherine Tate sont déjà en train de filmer les scènes pour le 60e anniversaire de Doctor Who. D’ailleurs, l’âge du Docteur change fréquemment en fonction des saisons et des épisodes de la série. Le personnage de David Tennant n’aura donc probablement pas le même âge qu’il avait lors de sa dernière apparition dans Doctor Who.

La BBC a également annoncé une grande nouvelle. Pour la première fois depuis le début de la série, un acteur noir va interpréter le rôle du Seigneur du Temps. Il s’agit de l’acteur Ncuti Gatwa qui jouera donc le 14e Seigneur du Temps l’année prochaine. Pour le moment, nous ne savons pas encore ce que la BBC a prévu.

Enfin, le showrunner Russell T Davies a lui aussi teasé le 60e anniversaire de Doctor Who. « Ils sont de retour ! Et cela semble impossible – d’abord nous annonçons un nouveau Docteur, puis un ancien Docteur, ainsi que la merveilleuse Donna, que diable se passe-t-il ? C’est peut-être une histoire manquante. Ou un monde parallèle. Ou un rêve, ou une blague, ou un flashback. La seule chose que je peux confirmer, c’est que ça va être spectaculaire, alors que deux de nos plus grandes stars se réunissent pour la bataille de leur vie », a-t-il déclaré.

