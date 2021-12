Don’t Look Up : le film Netflix avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet cartonne

Dont Look Up : déni cosmique, le nouveau film Netflix avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Thimothée Chalamet cartonne sur la plateforme. Top 1 dans plusieurs pays à travers le monde, Dont Look Up rencontre un franc succès.

Disponible depuis le 24 décembre sur Netflix, Dont Look Up : déni cosmique est une comédie dramatique réalisée par Adam McKay (The Big Short, Vice). Fier d’un casting prestigieux qui rassemble de grands noms du cinéma comme Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Chris Evans, Ron Perlman, Johan Hill, Thimothée Chalamet et Ariana Grande, Don’t Look Up a tout pour devenir un hit de Netflix.

Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans Don’t Look Up – Crédit : Netflix

Don’t Look Up est déjà en tête du podium des films les plus regardés sur Netflix dans de nombreux pays à travers le monde, y compris la France. Selon FlixPatrol, il est top 1 depuis déjà deux jours d’affilée, le 25 et le 26 décembre.

Don’t Look Up, la comédie Netflix dramatique avec des sujets d’actualité sur un fond de vérité

Si vous vous rendez sur le nouveau site Top 10 lancé par Netflix pour classer les films et les séries les plus vues dans le monde, vous remarquerez que le long-métrage d’Adam McKay n’y figure pas encore. C’est tout à fait normal puisque le Top 10 est actualisé toutes les semaines. Il devrait donc l’être d’ici quelques heures.

Voici le synopsis de Dont Look Up : « Persuadés qu’une météorite s’apprête à détruire la Terre, deux astronomes peu crédibles aux yeux de la population se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l’humanité de la probable et inévitable fin du monde ». Les deux astronomes sont interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Plusieurs thèmes d’actualité sont abordés dans le film, que ce soit le changement climatique, la désinformation et même la pandémie mondiale.

Comme Netflix l’a expliqué, le film est « inspiré de faits réels qui ne se sont jamais produits… jusqu’à présent ». Enfin, Don’t Look Up a réussi à passer devant toutes les sorties populaires de Netflix, y compris la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel sortie depuis le 3 décembre sur la plateforme. D’ailleurs, un spin-off centré sur le personnage de Berlin arrivera en 2023.

Source : We Got This Covered