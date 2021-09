Dune doit être vu en IMAX selon son réalisateur

Il faut voir Dune au cinéma pour Denis Villeneuve – Crédit : Warner Bros.

C’est l’événement du mois de septembre dans le monde du Septième art. La sortie du prochain film de Denis Villeneuve, déjà salué par les amateurs de science-fiction pour Premier contact et Blade Runner 2049. Ce film, c’est l’adaptation de Dune, alors que le cinéaste pense déjà à une suite. Mais pour que la seconde partie du film acclamé à Venise arrive, il faut que le succès soit au rendez-vous. Mais pas n’importe où : sur HBO Max, service de streaming de la Warner (uniquement disponible aux USA). Si Denis Villeneuve se montre très critique envers cette plateforme, le cinéaste confirme une information dont les spectateurs se doutent. Dune est pensé pour être visionné au cinéma, en IMAX.

Il faut voir Dune au cinéma pour Denis Villeneuve

Dune a particulièrement été victime de la pandémie. Initialement, le film devait sortir en novembre 2020 mais les restrictions sanitaires ont poussé la Warner à modifier la date. Reporté un an plus tard, le studio a également confirmé que le blockbuster sort sur HBO Max, en plus des salles, aux Etats-Unis. Une politique vivement critiquée ayant même poussé Christopher Nolan à quitter la Warner après 20 ans !

Et Denis Villeneuve souhaite de nouveau clarifier sa position. Rappelons que chez Variety, le cinéaste se montrait déjà mécontent des sorties simultanées sur HBO Max et au cinéma. Ce dernier parlait d’une décision « sans amour pour le cinéma ou le public ».

Le film a été rêvé, conçu et tourné avec l’IMAX en tête. Lorsque vous le regardez sur grand écran, c’est quasiment une expérience physique. Nous avons imaginé Dune pour qu’il soit le plus immersif possible. Et pour moi, le grand écran est un élément majeur. – Denis Villeneuve

Dune est au cinéma depuis le 15 septembre et le succès critique est déjà au rendez-vous. De quoi préfigurer une suite ? Denis Villeneuve l’espère ! « Je ne suis pas d’accord pour que cette adaptation se résume à un seul film. Le monde est trop complexe. Un univers prenant sa puissance dans les détails », estime le réalisateur de Blade Runner 2049.

Source : WGTC